СБУ: Под флагами "ДНР" во Франции прячутся провокаторы от спецслужб РФ

За спинами мирных митингующих уже побывавшие в РФ или на оккупированных территориях Украины правые готовят провокации в ряде европейских стран .

В СБУ рассказали все, что знаю о желтых жилетах с флагами "ДНР" acebook.com/SecurSerUkraine

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В СБУ не удивлены появлением флага "ДНР" на протестах во Франции, так как Кремль давно использует грязные методы, чтобы разрушить европейскую стабильность, которую считает угрозой. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

В заявлении, опубликованном на английском языке, подчеркивается, что в последние годы Москва неустанно пытается взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.

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"Ежегодно в России проводятся так называемые "конференции лидеров европейских правых партий", "международные консервативные форумы", встречи "глобального революционного альянса" при прямой организационной и финансовой помощи российских спецслужб", - рассказал Грицак.

На этих встречах идеологи "Русского мира" Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие снабжают иностранных представителей теорией насильственного свержения европейских демократий, рассказал глава СБУ.

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Ради приобретения "революционного опыта" сотни радикалов из Европы были также завербованы в незаконные вооруженные формирования или специально привезены в качестве фальшивых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.

"Сегодня те же радикалы под знаменами так называемой "ДНР" и под надзором ФСБ России и Главного штаба российской армии сдают "практический экзамен", - комментирует Грицак появление флагов незаконных республик в Париже.

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По его словам, за спиной мирных демонстрантов радикалы прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. "У СБУ есть информация, что российским спецслужбам дано указание организовывать подобные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах", - отметил Грицак.

Кроме того, СБУ официально назвала имена людей в "желтых жилетах", чьи фото с флагом "ДНР" разлетелись по всем соцсетям. "Слева - Сорлен Фабрис, член так называемого "международного" аналитического центра "Катехон", - говорит Грицак.

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По его словам, в Наблюдательный совет "Катехон" входят гуру российского "евразийства" советник президент Сергей Глазьев и лидер "Международного евразийского движения" Олег Дугин.

Справа на фото - "активист" Ксавье Моро, фальшивый "наблюдатель" псевдовыборов на оккупированных территориях Украины. Моро проживает в России 17 лет, в 2013 году получил гражданство Российской Федерации, отметил Грицак. Помимо прочего, Моро - функционер общественной организации "Восток Ф" Франция - Солидарность Донбасс", которая контролируется российскими спецслужбами.

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Ранее сообщалось, что в Париже во время протестов "желтые жилеты" неожиданно развернули флаг "ДНР". Правохранители Франции уже задержали более 1700 участников протестов.