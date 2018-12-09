УПЦ МП рассказала о заботе о пленных украинцах
В Московской патриархии говорят, что переговоры между Москвой и Киевом происходят постоянно.
В Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют, что переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и задержанных возле Керченского пролива моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно, сообщает российское агентство ТАСС.
В Московском патриархате прокомментировали обращение президента Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.
"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.
При этом спикер УПЦ МП признал, что "результатов обращения пока нет".
"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх (Кирилл) очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.
Напомним, что президент Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков.
Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. Президент РФ объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании Порошенко.
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