УПЦ МП рассказала о заботе о пленных украинцах

В Московской патриархии говорят, что переговоры между Москвой и Киевом происходят постоянно.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют, что переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и задержанных возле Керченского пролива моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно, сообщает российское агентство ТАСС.

В Московском патриархате прокомментировали обращение президента Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой содействовать освобождению украинских моряков.

"Президент Украины обратился к блаженнейшему митрополиту Онуфрию с такой просьбой. Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно. Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

При этом спикер УПЦ МП признал, что "результатов обращения пока нет".

"Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх (Кирилл) очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты", - отметил он.