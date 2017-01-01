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ООН подсчитала потери мировой экономики от коррупции

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По данным Организации объединенных наций, на коррупцию уходит более 5% глобального ВВП.
Потери от коррупции впечатляют
Потери от коррупции впечатляют
 
Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции, заявил в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.
 
Данные средства составляют более 5% глобального ВВП.
 
"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - заявил Гуттериш.
 
Напомним, согласно опросу КМИС, который был проведен летом 2018 года по заказу USAID, в течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев.
 
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Теги: ООН, коррупция, борьба с коррупцией, коррупционные схемы
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Источник: korrespondent.net

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