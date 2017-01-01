ООН подсчитала потери мировой экономики от коррупции

По данным Организации объединенных наций, на коррупцию уходит более 5% глобального ВВП.

Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции, заявил в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

Данные средства составляют более 5% глобального ВВП.

"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - заявил Гуттериш.

Напомним, согласно опросу КМИС, который был проведен летом 2018 года по заказу USAID, в течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев.