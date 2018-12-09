СБУ на протестах во Франции обнаружила след России

В СБУ Грицак прокомментировали фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.

"Радикалы под флагами так называемой "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - утверждает он.

Грицак прокомментировал фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".