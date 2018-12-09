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СБУ на протестах во Франции обнаружила след России

Комментариев: 5
В СБУ Грицак прокомментировали фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".
Провокаторы на протестах во Франции
Провокаторы на протестах во Франции
Facebook СБУ
 
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.
 
"Радикалы под флагами так называемой "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - утверждает он.
 
Грицак прокомментировал фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".
 
 
По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра Катехон, который действует под эгидой основателя российского телеканала Царьград Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного.
 
В наблюдательный совет Катехона входят, по данным СБУ, "идеологи российского евразийства" - советник президента России Сергей Глазьев и лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
 
По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был наблюдателем на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса. Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го является гражданином РФ.
 
"По информации СБУ, российские спецслужбы должны организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах", - говорится в сообщении СБУ.
 
Напомним, что число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек.
 
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Теги: Украина-Россия, СБУ, Франция, протесты, ФСБ, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Russian-Troll    09.12.2018, 19:02
Оценка:  -2
Russian-Troll
Долго что то высер этот не опубликовывали. Протесты уже второю неделю идут
Юрий1    09.12.2018, 19:34
Оценка:  +1
Юрий1
И что? Вторую неделю развёрнута эта трёхцветная тряпка с двуглавым петухом?
Фарабунда_Марти    09.12.2018, 18:50
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Я их узнал - это Петров и Баширов. Снова эта парочка!
addinol2008    09.12.2018, 19:01
Оценка:  0
addinol2008
рашко дебил
Юрий1    09.12.2018, 19:38
Оценка:  +1
Юрий1
Это не они, но похожи. Они одной сексуальной ориентации с Петровым и Бошировым.
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