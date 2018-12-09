СБУ на протестах во Франции обнаружила след России
В СБУ Грицак прокомментировали фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.
"Радикалы под флагами так называемой "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - утверждает он.
Грицак прокомментировал фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат флаг "ДНР".
По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра Катехон, который действует под эгидой основателя российского телеканала Царьград Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного.
В наблюдательный совет Катехона входят, по данным СБУ, "идеологи российского евразийства" - советник президента России Сергей Глазьев и лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был наблюдателем на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса. Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го является гражданином РФ.
"По информации СБУ, российские спецслужбы должны организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, что число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек.
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