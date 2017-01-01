Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе продолжают стрелять по украинским военным

В воскресенье, 9 декабря, сепаратисты на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

По данным штаба, противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Читай также: Предвестники войны: напоминают ли столкновения Украины и РФ события накануне Второй мировой "Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе. "Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе.

Возле населенных пунктов Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.