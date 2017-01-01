Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ
Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В воскресенье, 9 декабря, сепаратисты на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).
По данным штаба, противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Читай также: Предвестники войны: напоминают ли столкновения Украины и РФ события накануне Второй мировой"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе.
Возле населенных пунктов Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщалось, Донбасс был ключевой темой встречи ОБСЕ в Милане.