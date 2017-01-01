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Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

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Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе продолжают стрелять по украинским военным
На Донбассе продолжают стрелять по украинским военным
В воскресенье, 9 декабря, сепаратисты на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.
 
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).
 
По данным штаба, противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
 

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"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле населенного пункта Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе.
 
Возле населенных пунктов Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Как сообщалось, Донбасс был ключевой темой встречи ОБСЕ в Милане.
 
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Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, Операция объединенных сил, война
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