МИД Франции Трампу: Оставьте нашу страну в покое

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан отреагировал на комментарии президента США Дональда Трампа о беспорядках в Париже.

Глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции, сообщает Радио свобода.

"Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое" - сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов.

Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнеров отвечать взаимностью.