МИД Франции Трампу: Оставьте нашу страну в покое
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан отреагировал на комментарии президента США Дональда Трампа о беспорядках в Париже.
Глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции, сообщает Радио свобода.
"Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое" - сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов.
Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнеров отвечать взаимностью.
Напомним, ранее Трамп написал в Twitter, что причиной протестов во Франции, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов.
"Парижское соглашение не очень-то хорошо сработало в Париже", - написал Трамп. Он также добавил, что участники акций протеста скандируют: "Мы хотим Трампа!" - последнее утверждение очевидцы оспаривают.
Соединенные Штаты по инициативе Трампа вышли из Парижского соглашения, которое подписали практически все страны мира. Протесты во Франции прямо не направлены против него, однако повышение тарифов на топливо, которое стало поводом для начала массовых акций, косвенно может быть связано с обязательствами снизить уровень выбросов углекислого газа.
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