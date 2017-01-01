Во время выруливания самолет Белавиа сбил фонари и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшего выясняют.

В столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. Об этом вечером, 9 декабря, сообщили Вести.

По информации очевидцев в соцсетях, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Место посадки лайнера перекрыли.

Директор аэропорта Павел Рябикин прокомментировал инцидент, подчеркнув, что Борисполь работает в штатном режиме.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет Белавиа сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - отметил Рябикин.

Он также уточнил, что после происшествия одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь жестко сел самолет

Ранее сообщалось, что в аэропорту Киев пассажирский самолет столкнулся с техническим автомобилем.

Самолет из Львова аварийно сел в Киеве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet