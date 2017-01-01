В Симферополе ликвидировали крупную аварию на водоводе - СМИ

В результате разрыва трубы без воды остались более 20 улиц города. Во время ремонтных работ погиб сотрудник аварийной службы.

В Симферополе произошла авария на водоводе gorod24.online

В центре Симферополя устранили разрыв водовода и на данный момент промывают сеть. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил директор местного филиала предприятия Вода Крыма Роман Восколупов, передает Крым.Реалии.

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – информировал он.

Официальных комментариев от "властей" города и предприятия Вода Крыма пока не было

Напомним, авария на водоводе в Симферополе произошла в ночь на 9 декабря. По данным спасателей около 200 тысяч человек остались без воды.

При устранении аварии погиб сотрудник предприятия Вода Крыма.

Ранее сообщалось, что около 90 тысяч человек в Одессе остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Украина может остаться без питьевой воды

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet