Итоги 9 декабря: Несколько ДТП с авто полиции, новый поезд в ЕС

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве произошло несколько аварий с участием автомобилей полиции kiev.informator.ua

В Киеве произошла череда ДТП с патрульными машинами; Укрзализныця запустила поезд Мукачево-Будапешт: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В столице произошло несколько ДТП с машинами полиции

В Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных автомобилей. На улице Старобориспольская Toyota Prius протаранила Hyundai, после чего вылетела на тротуар и въехала в дерево.

Позже стало известно, что патрульные на служебном авто въехали в троллейбус на проспекте Лобановского.

А на улице Большая Васильковская полицейские, пытаясь уйти от столкновения с другим авто, сбили пешехода на тротуаре и влетели в летнюю террасу кафе.

В ООН подсчитали потери мировой экономики от коррупции

Генсек ООН Антониу Гутерриш завил, что мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллиона долларов из-за коррупции.

Отмечается, что данные средства составляют более 5% глобального ВВП.

Стало известно, когда МВФ обсудит сотрудничество с Украиной

Правление Международного валютного фонда 18 декабря проведет заседание, на котором обсудит новую программу сотрудничества с Украиной - stand-by - и отмену программы расширенного финансирования, которая началась в марте 2015 года.

Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версии WBA и WBO.

В городке на Тернопольщине уволились все почтальоны



Люди недовольны тем, что их мизерная зарплата может еще сильнее уменьшиться из-за сокращения количества рабочих дней. При этом работники могут просто не выдержать, ведь теперь придется делать то же самое, но быстрее.

Параллельно экс-почтальоны жалуются, что из них сделали ходячие магазины, заставляя еще и предлагать пенсионерам товар. По нормативам должна у почтальона быть при себе сумка не более 7-8 килограмм, но на практике получается 15-килограммовая.