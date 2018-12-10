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Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

Комментариев: 1
За минувшие сутки сепаратисты применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В боевых действиях ранен военный.

Об этом сообщает в понедельник, 10 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

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Указано, что сепаратисты открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского (Луганская область) и хутора Вольный - на Попаснянском направлении. Всего для обстрелов были использованы 19 мин.

В то же время по опорным пунктам украинских войск вблизи Станицы Луганской, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, шахты Бутовка, Павлополя, Водяного и Гнутово велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“В ходе боевых действий 9 декабря ранения получил один военнослужащий Объединенных сил“, - доложили в штабе ООС.

Напомним, 8 декабря сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украиныодин украинский военнослужащий получил легкое ранение.

Как сообщалось, Донбасс был ключевой темой встречи ОБСЕ в Милане.

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Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, Операция объединенных сил, война
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Комментариев (1)
Афганец    10.12.2018, 09:05
Оценка:  0
Афганец
14 обстрелов и один всего ранен? Рассказывайте дальше!
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