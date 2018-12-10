Налетчики в балаклавах и с гранатой ограбили игровой зал в Николаеве

Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Николаеве в воскресенье, 9 декабря, произошло дерзкое ограбление. Здесь преступный дуэт совершил налет на игровой зал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Около 20:20 в Корабельном районе двое неизвестных в масках ворвались в помещение заведения по пр. Богоявленский и, угрожая гранатой, приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. Нападавшие забрали из кассы около 3 тысяч гривен и скрылись“, - уточнили в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают лиц, совершивших разбойное нападение. Предварительно событие квалифицировано на признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины “Разбой“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

“Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может стать полезной для следствия, сообщить ее в Корабельный райотдел полиции по адресу: ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01,40-20-02, 102“, - попросили помощи в полиции.

Как сообщалось 7 декабря, в Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя.