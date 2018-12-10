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Налетчики в балаклавах и с гранатой ограбили игровой зал в Николаеве

Комментариев: 3
Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Полиция просит помощи в поисках преступников
Полиция просит помощи в поисках преступников
npu.gov.ua

В Николаеве в воскресенье, 9 декабря, произошло дерзкое ограбление. Здесь преступный дуэт совершил налет на игровой зал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Около 20:20 в Корабельном районе двое неизвестных в масках ворвались в помещение заведения по пр. Богоявленский и, угрожая гранатой, приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. Нападавшие забрали из кассы около 3 тысяч гривен и скрылись“, - уточнили в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают лиц, совершивших разбойное нападение. Предварительно событие квалифицировано на признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины “Разбой“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

“Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может стать полезной для следствия, сообщить ее в Корабельный райотдел полиции по адресу: ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01,40-20-02, 102“, - попросили помощи в полиции.

Как сообщалось 7 декабря, в Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя.

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Теги: Николаев, ограбление
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Комментариев (4)
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farfalle    10.12.2018, 09:07
Оценка:  -2
farfalle
Ничего не будет. Вынесут на руках из зала суда. В балаклавах - значит активисты
doc1    10.12.2018, 09:18
Оценка:  -1
doc1
а что им должно быть? Игровые залы вне закона Украины!!! тоесть они ограбили бандитов... с.ка дежавю...
farfalle    10.12.2018, 09:23
Оценка:  -1
farfalle
Я смотрю, ты упростил УК. То есть бандиты грабят бандитов, то это уже не нарушение Закона? А кто решает, что это бандиты? Ты? Для кого-то и ты можешь стать бандитом. Полное беззаконие в стране.
doc1    10.12.2018, 09:30
Оценка:  -1
doc1
Закон Украины запрещает игровые залы, автоматы, казино в любой форме!!! Как можно ограбить то что и так находится вне закона???
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