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В 2019 году украинцы получат 11 выходных дней дополнительно

Комментариев: 2
Пятница 8 марта - будет выходным днем.
Несколько раз в году уикэнд будет трехдневным
Несколько раз в году уикэнд будет трехдневным
zakarpattya.today

На 2019 год власти Украины утверждили 11 дополнительных выходных дней в честь государственных и религиозных праздников.

Определение, какие дни будут выходными, регулируется Законом Украины О труде, пишет focus.ua

В честь Нового года и Рождества предусмотрены выходные во вторник, 1 января, и в понедельник, 7 января.

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В марте в честь Международного женского дня предусмотрен выходной в пятницу, 8 марта. После этого традиционно украинцы будут отдыхать в субботу и воскресенье, так что уикэнд продлится 3 дня подряд.

В апреле в Украине будут праздновать Пасху, в 2019 году она выпадает на воскресенье, 28 апреля, так что отдыхать украинцы будут еще и в понедельник, 29 апреля. 

В мае предусмотрены выходные в честь Дня труда - в среду, 1 мая, и Дня Победы - в четверг, 9 мая.

Праздник Троицы выпадает на воскресенье, 16 июня. Так что дополнительно отдыхать украинцы будут в понедельник, 17 июня. Кроме того, выходной будет и пятница, 28 июня - в честь Дня Конституции.

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Благодаря тому, что День Независимости, 24 августа, в 2019 году выпадает на субботу, украинцев ожидает еще один трехдневный уикэнд - выходной переносится на понедельник, 26 августа.

День защитника Украины, 14 октября, понедельник, тоже подарит украинцам трехдневные выходные. Также предусмотрен выходной день в честь католического Рождества, которое в 2019 году выпадает на среду, 25 декабря.

Как сообщалось, в декабре 2018-го украинцев ждут "длинные" выходные.

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Комментариев (2)
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ftb1    10.12.2018, 10:48
Оценка:  -2
ftb1
Про новые рабочие места, я так понимаю, речи вообще не идёт, праздники куда важнее.
МСергей    10.12.2018, 10:21
Оценка:  -2
МСергей
Выходной 1 мая, в честь Дня труда. Смешно, и подальше от "День международной солидарности трудящихся".
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