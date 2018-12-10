Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов

Пробиотики - вырабатывают витамины, аминокислоты, предотвращают аллергии, колебания веса, нормализуют холестерин.

В ферментированной пище есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. А, к примеру, квашеная капуста – “это кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана“.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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“Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем йогуртам. И не только. Кефир, вино, мисо, кимчи – корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас - это все примеры ферментированных продуктов. Они приобретают новый вкус и свойства в результате действия ферментов, которые выделяют бактерии“, - отметила Супрун.

По ее словам, в ферментированных продуктах молочнокислые бактерии “поедают“ сахар и клетчатку овощей или бобов, и образуют молочную кислоту, которая действует как консервант.

“Она не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт. В ферментированной пище есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина“, - уточнила глава Минздрава.

Стоит отметить, что ферментация меняет свойства пищи.

“После этого процесса появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами“, - сказала Супрун.

Чиновник подчеркнула, что квашеная капуста – “это кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана“.

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“Квашеная свекла или свекольный квас - источник полезных для печени и мышц веществ бетаина, фолиевой кислоты и нитратов. Соевые продукты, как мисо, - это источник витаминов Е, К, фолиевой кислоты, более доступного, чем в обычной сое, белка, и полифенолов“, - объяснила Супрун.

По ее словам, при употреблении ферментированных овощей, вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах. Особенно эта категория продуктов обогащает рацион в зимний период.

Как сообщалось 6 декабря, Супрун пояснила почему занятия спортом уменьшают риск заболеть гриппом и простудой.