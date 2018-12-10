Спасателей в полной боевой готовности отправили на учения с МВД
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Украинских спасателей подняли сегодня утром и привели в полную боевую готовность. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-служба ГосЧС.
Пресс-центр уточнил, что в понедельник начинаются тактико-специальные учения по взимодействию органов системы МВД, в которых участвуют и ГосЧС.
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“Доброе утро, друзья! Наши ребята уже в боевой готовности, ведь сегодня начинаются масштабные тактико-специальные учения по организации взаимодействия органов системы МВД“, - рассказали в пресс-службе, призвав следить за новостями.
Напомним, ранее сообщалось, что все подразделения МВД будут работать в усиленном режиме, координируясь с ГосЧС, СБУ, Генштабом и Минобороны.