Спасателей в полной боевой готовности отправили на учения с МВД

Работников ГосЧС подняли с утра пораньше ради тактико-специальных учений.

Спасатели подняты по учебной тревоге и готовы к учениям facebook.com/MNS.GOV.UA

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Украинских спасателей подняли сегодня утром и привели в полную боевую готовность. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-служба ГосЧС.

Спасатели помогут МВД обучиться взаимодействию и координации facebook.com/MNS.GOV.UA

Пресс-центр уточнил, что в понедельник начинаются тактико-специальные учения по взимодействию органов системы МВД, в которых участвуют и ГосЧС.

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“Доброе утро, друзья! Наши ребята уже в боевой готовности, ведь сегодня начинаются масштабные тактико-специальные учения по организации взаимодействия органов системы МВД“, - рассказали в пресс-службе, призвав следить за новостями.

В ГосЧС похвастались, что их сотрудники уже в полной боевой готовности facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее сообщалось, что все подразделения МВД будут работать в усиленном режиме, координируясь с ГосЧС, СБУ, Генштабом и Минобороны.