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Спасателей в полной боевой готовности отправили на учения с МВД

Комментариев: 1
Работников ГосЧС подняли с утра пораньше ради тактико-специальных учений.
Спасатели подняты по учебной тревоге и готовы к учениям
Спасатели подняты по учебной тревоге и готовы к учениям
facebook.com/MNS.GOV.UA

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Украинских спасателей подняли сегодня утром и привели в полную боевую готовность. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-служба ГосЧС.

Спасатели помогут МВД обучиться взаимодействию и координации
Спасатели помогут МВД обучиться взаимодействию и координации
facebook.com/MNS.GOV.UA

Пресс-центр уточнил, что в понедельник начинаются тактико-специальные учения по взимодействию органов системы МВД, в которых участвуют и ГосЧС.

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“Доброе утро, друзья! Наши ребята уже в боевой готовности, ведь сегодня начинаются масштабные тактико-специальные учения по организации взаимодействия органов системы МВД“, - рассказали в пресс-службе, призвав следить за новостями.

В ГосЧС похвастались, что их сотрудники уже в полной боевой готовности
В ГосЧС похвастались, что их сотрудники уже в полной боевой готовности
facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее сообщалось, что все подразделения МВД будут работать в усиленном режиме, координируясь с ГосЧС, СБУ, Генштабом и Минобороны.

 

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Теги: ГосЧС, МВД, учения, военное положение, спасатели
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Комментариев (1)
atos    10.12.2018, 10:37
Оценка:  0
atos
Очень правильный заголовок "отправили на")))))))
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