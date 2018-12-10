По центру Киева прошли мужчины с флагами Украины и России
В Киеве по улице Крещатик в воскресный день, 9 декабря, прошли двое мужчин, завернувшись в украинский и российский флаги.
Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.
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“Обнимемся, братья“. Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города ... Одни говорят, что они – молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде“, – говорится в сообщении.
По данным издания, патрульные полицейские записали данные мужчин и направили в СБУ.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада одобрила прекращение большого договора о дружбе с РФ. Народные депутаты постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
По словам главы МИД Павла Климкина, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с РФ.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
6) загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України;
Только я думаю вот так пройтись там нельзя - загребут в каталажку )
С медведями под водку и балалайки!