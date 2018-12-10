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По центру Киева прошли мужчины с флагами Украины и России

Комментариев: 22
Двое неизвестных обмотались флагами России и Украины и прошлись по центральной улице столицы.
Поступок мужчин вызвал разную реакцию пользователей сети
Поступок мужчин вызвал разную реакцию пользователей сети
Скриншот из видео

В Киеве по улице Крещатик в воскресный день, 9 декабря, прошли двое мужчин, завернувшись в украинский и российский флаги.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

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“Обнимемся, братья“. Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города ... Одни говорят, что они – молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде“, – говорится в сообщении.

По данным издания, патрульные полицейские записали данные мужчин и направили в СБУ.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада одобрила прекращение большого договора о дружбе с РФ. Народные депутаты постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

По словам главы МИД Павла Климкина, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с РФ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Крещатик, флаг, Украина, Россия
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Комментариев (23)
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П    10.12.2018, 12:35
Оценка:  0
П
Без мыла в задницу.
Мухоморище    10.12.2018, 12:15
Оценка:  +1
Мухоморище
У нас Европа,хотят и ходят.Это вам не московский каганат Золотой Орды.Там,за украинский флаг на подвал сажают.
МСергей    10.12.2018, 12:53
Оценка:  0
МСергей
"По данным издания, патрульные полицейские записали данные мужчин и направили в СБУ."
BaltijasCels    10.12.2018, 11:56
Оценка:  -3
BaltijasCels
Респект!!!
Gagarinn    10.12.2018, 11:55
Оценка:  +1
Gagarinn
Их уже давно распяли
GALE    10.12.2018, 11:46
Оценка:  -2
GALE
Им насрать на петюнь и вовиков. Молодцы!
atos    10.12.2018, 12:15
Оценка:  0
atos
Так это Пэтя и Вова, зафлешмобили на майдане?))))
МСергей    10.12.2018, 11:39
Оценка:  +2
МСергей
Про національну безпеку України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
6) загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України;
Коляка    10.12.2018, 11:37
Оценка:  0
Коляка
все бы так уже
Gene737    10.12.2018, 11:33
Оценка:  -3
Gene737
не всех дурных война убила
ftb1    10.12.2018, 11:38
Оценка:  -1
ftb1
Тебе, я вижу, тоже не повезло.
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 11:20
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорин
Петров и Боширов. Теперь и в Киеве!..
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 11:23
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Чуй и Гей ..... Т.е. Чук и Гек.
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 11:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А теперь пусть попробуют так же пройти по Красной площади в Москве.
Rangol    10.12.2018, 11:28
Оценка:  -4
Rangol
Это только ты от прыжков выскакиваешь из штанов, а на Красной площади все пох кто в чем одет, у кого самая длинная вышиванка или слепленная свечка
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 11:31
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А ты вспомни свою реакцию, когда Павленский на Красной площади прибил свои гениталии к мостовой.
Alex_Shadow    10.12.2018, 11:38
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Ну, да, Украина же на Россию не нападала, ее не считают агрессором в Москве.
Только я думаю вот так пройтись там нельзя - загребут в каталажку )
Media-sapiens    10.12.2018, 11:29
Оценка:  0
Media-sapiens
Съедят на месте!
С медведями под водку и балалайки!
Люблю_Украину    10.12.2018, 12:06
Оценка:  0
Люблю_Украину
им пох ты поедь в россию. в крыму есть кафешки со времен Украины в нац цветах. В москве так тем вообще пофиг на украину, там же не так как тут. все новости только про виртуальную войну которая 5 лет идет и через 95 лет войдет в историю как 100 летняя война ))) и да, яйца павленского это хлиганство)
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