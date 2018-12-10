По центру Киева прошли мужчины с флагами Украины и России

Двое неизвестных обмотались флагами России и Украины и прошлись по центральной улице столицы.

В Киеве по улице Крещатик в воскресный день, 9 декабря, прошли двое мужчин, завернувшись в украинский и российский флаги.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

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“Обнимемся, братья“. Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города ... Одни говорят, что они – молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде“, – говорится в сообщении.

По данным издания, патрульные полицейские записали данные мужчин и направили в СБУ.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада одобрила прекращение большого договора о дружбе с РФ. Народные депутаты постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

По словам главы МИД Павла Климкина, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с РФ.