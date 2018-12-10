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Порошенко пообещал не нарушать прав украинцев без вторжения РФ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 12
В случае прямого нападения на другие территории, кроме ООС и Крыма, права граждан могут быть временно ограничены.
Президент рассказал, при каких условиях права украинцев могут ограничить
Президент рассказал, при каких условиях права украинцев могут ограничить
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко заверил, что никаких ограничений прав и свобод украинцев не произойдет, если не будет прямого вторжения РФ на территорию Украины. Об этом он написал в своем обращении к народу в связи с 70-й годовщиной принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, передает пресс-служба президента.

“Из-за событий последних недель, а именно нападения РФ на корабли ВМС Украины, для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, я своим указом ввел в действие решение СНБО по введению военного положения в стране. 26 ноября Верховная Рада утвердила его“, - напомнил президент.

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“Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет“, - отметил при этом Порошенко.

Он добавил, что Всеобщая декларация прав человека, провозгласившая жизнь и свободу наибольшей ценностью после ужасов Второй мировой, является для украинцев фундаментальным документом. “Именно ее главные постулаты заложены в Основной закон - Конституцию Украины“, - напомнил Порошенко.

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“К большому сожалению, вынужден в такой знаковый день в очередной раз подчеркнуть, что из-за грубой агрессии РФ права наших сограждан на Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет“, - написал глава государства.

Он подчеркнул, что именно Россия сейчас пренебрегает главной ценностью человечества - правом человека на жизнь. “С начала вооруженной агрессии РФ против Украины, по данным ООН, более 10 000 человек убиты, более 23 000 получили ранения“, - отметил Порошенко. 

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Кроме того, более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома, добавил он. “Именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях“, - говорится в обращении президента.

Он добавляет, что доказательства преступлений продолжают собирать и рано или поздно все документы дойдут до Гааги.

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“Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все испытания. Агрессор обязательно понесет ответственность, в том числе за нарушение Конвенции по правам человека, а верховенство права воцарится на всей территории Украины“, - резюмировал Порошенко.

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Напомним, военное положение вступило в силу 26 ноября 2018 года. Оно введено сроком на месяц в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории. Военное положение позволяет ввести определенные ограничения по деятельности юрлиц и по свободе передвижения физлиц, однако это не обязательное условие его действия.

 

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Теги: военное положение, Порошенко, ООН, права человека, РФ, вторжение
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Комментариев (12)
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atos    10.12.2018, 12:29
Оценка:  +1
atos
Запомни, а лучше запиши 26 мая, 26 мая запиши))))
МаюРацию    10.12.2018, 12:22
Оценка:  +2
МаюРацию
Ждем цирк с переодетыми рогулями,ведь так завещали схронодеды!
COZEL    10.12.2018, 12:12
Оценка:  +2
COZEL
БРЭШИТЬ, и заранее предупреждает, что иллюзия вторжения будет, в общем дупа нам на долгие годы
Vesna_Krasna2    10.12.2018, 12:07
Оценка:  +3
Vesna_Krasna2
Твои обещания ничего не стоят, это уже даже порохоботы поняли.
GALE    10.12.2018, 11:54
Оценка:  +2
GALE
Как он осточертел!
GALE    10.12.2018, 11:54
Оценка:  +4
GALE
Как он осточертел!
ftb1    10.12.2018, 11:48
Оценка:  +2
ftb1
Но всё так при определённых условиях он за собой оставляет возможность нарушать права украинцев.
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 11:39
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Надо ли это понимать в том ключе, что на Крым и "ООС" он уже махнул рукой?
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 11:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Честно говоря, я бы сейчас повесил их на шею РФ, чтобы она скорее загнулась. А для верности, после событий возле Керчи, прорыть судоходный канал через Перекопский перешеек.
Шкиряк_и_Зорин    10.12.2018, 11:49
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
А я бы для верности повесил бы на российскую шею всю Украину. Всю Украину они точно не потянут! Одни кредиты с процентами их утопят!
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 11:34
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну, на медицину наши права уже ограничивают. И на нормальные условия жизни.
KIBARG    10.12.2018, 11:37
Оценка:  +1
KIBARG
Так вот видимо, за тем и приглашает врага в гости своими решениями, чтобы это всё узаконить.
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