Порошенко пообещал не нарушать прав украинцев без вторжения РФ

В случае прямого нападения на другие территории, кроме ООС и Крыма, права граждан могут быть временно ограничены.

Читай также: Спасателей в полной боевой готовности отправили на учения с МВД

Президент Петр Порошенко заверил, что никаких ограничений прав и свобод украинцев не произойдет, если не будет прямого вторжения РФ на территорию Украины. Об этом он написал в своем обращении к народу в связи с 70-й годовщиной принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, передает пресс-служба президента.

“Из-за событий последних недель, а именно нападения РФ на корабли ВМС Украины, для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, я своим указом ввел в действие решение СНБО по введению военного положения в стране. 26 ноября Верховная Рада утвердила его“, - напомнил президент.

Читай также: Все подразделения МВД будут круглосуточно координироваться с Генштабом

“Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет“, - отметил при этом Порошенко.

Он добавил, что Всеобщая декларация прав человека, провозгласившая жизнь и свободу наибольшей ценностью после ужасов Второй мировой, является для украинцев фундаментальным документом. “Именно ее главные постулаты заложены в Основной закон - Конституцию Украины“, - напомнил Порошенко.

Читай также: СБУ разоблачила организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

“К большому сожалению, вынужден в такой знаковый день в очередной раз подчеркнуть, что из-за грубой агрессии РФ права наших сограждан на Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет“, - написал глава государства.

Он подчеркнул, что именно Россия сейчас пренебрегает главной ценностью человечества - правом человека на жизнь. “С начала вооруженной агрессии РФ против Украины, по данным ООН, более 10 000 человек убиты, более 23 000 получили ранения“, - отметил Порошенко.

Читай также: Бомбардировщики из РФ могут покрыть Украину, не заходя в наше воздушное пространство

Кроме того, более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома, добавил он. “Именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях“, - говорится в обращении президента.

Он добавляет, что доказательства преступлений продолжают собирать и рано или поздно все документы дойдут до Гааги.

Читай также: Билеты на поезда в связи с военным положением не подорожают

“Убежден, что совместными усилиями мы преодолеем все испытания. Агрессор обязательно понесет ответственность, в том числе за нарушение Конвенции по правам человека, а верховенство права воцарится на всей территории Украины“, - резюмировал Порошенко.

Читай также: Большая шахматная доска. Как реагирует мир на конфликт в Керченском проливе

Напомним, военное положение вступило в силу 26 ноября 2018 года. Оно введено сроком на месяц в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории. Военное положение позволяет ввести определенные ограничения по деятельности юрлиц и по свободе передвижения физлиц, однако это не обязательное условие его действия.