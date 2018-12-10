Во Львове разрисовали отделение российского банка
Неизвестные разрисовали отделение банка Альфа-банк, расположенного по адресу Лычаковская, 130.
Во Львове разрисовали отделение российского банка
© facebook.com/igor.zinkevych
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Во Львове разрисовали отделение российского банка
Нападавшие на отделение подписались - С14
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Во Львове в ночь на понедельник, 10 декабря, неизвестные разрисовали отделение российского Альфа-банка на улице Лычаковской, 130.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.
Неизвестные нанесли на стену здания надпись: Альфа вон из Львова и С14.
Как сообщалось 28 ноября, ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка.
Также в Киеве 7 декабря Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали Администрацию президента Украины с требованием заблокировать деятельность представителей российского бизнеса в Украине, а также разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором.
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