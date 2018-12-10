Во Львове разрисовали отделение российского банка

Неизвестные разрисовали отделение банка Альфа-банк, расположенного по адресу Лычаковская, 130.

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Во Львове в ночь на понедельник, 10 декабря, неизвестные разрисовали отделение российского Альфа-банка на улице Лычаковской, 130.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Неизвестные нанесли на стену здания надпись: Альфа вон из Львова и С14.