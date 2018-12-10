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Во Львове разрисовали отделение российского банка

Комментариев: 3
Неизвестные разрисовали отделение банка Альфа-банк, расположенного по адресу Лычаковская, 130.
Во Львове разрисовали отделение российского банка
© facebook.com/igor.zinkevych
Фото 1/3
  • Нападавшие на отделение подписались - С14
  • Нападавшие на отделение подписались - С14
  • Нападавшие на отделение подписались - С14
Во Львове разрисовали отделение российского банка
Нападавшие на отделение подписались - С14
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Во Львове в ночь на понедельник, 10 декабря, неизвестные разрисовали отделение российского Альфа-банка на улице Лычаковской, 130. 

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Неизвестные нанесли на стену здания надпись: Альфа вон из Львова и С14.

Как сообщалось 28 ноября, ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка.

Также в Киеве 7 декабря Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали Администрацию президента Украины с требованием заблокировать деятельность представителей российского бизнеса в Украине, а также разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: банки, Львов, банк, Альфа-Банк, российские банки
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Комментариев (3)
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atos    10.12.2018, 12:32
Оценка:  -1
atos
Дб-ы.
Коляка    10.12.2018, 12:27
Оценка:  0
Коляка
как оригинально например))
ftb1    10.12.2018, 12:13
Оценка:  0
ftb1
Як же це патрiотично ! ))
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