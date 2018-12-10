Аваков не планирует надевать камуфляж - не предусмотрено правилами

Ношение военной формы министром внутренних дел не разрешено нормативными актами о работе министерства.

У Авакова обещают не надевать военную форму на министра EPA/UPG

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Министр внутренних дел Арсен Аваков не может носить военную форму, согласно нормативным актам о работе ведомства. Об этом сообщила пресс-служба МВД в ответ на запрос ИА "Українські новини".

В МВД объяснили, что их министр не будет ходить в камуфляже ukranews.com

"В соответствии с положением о Министерстве внутренних дел, утвержденном постановлением Кабмина от 28 октября 2015 года, ношение военной формы министром внутренних дел Украины не предусмотрено", - заявили в ведомстве.

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Ранее Министерство инфраструктуры прогнорировала подобный запрос на информацию. Журналисты хотели узнать о количестве ее комплектов военной формы, используемых министром Владимиром Омеляном.

Сам Омелян заявил, что носит военную форму железнодорожных войск минимум три года, хоть и не служил в армии и не является военнослужащим.

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В Минобороны уточнили, кого касается разрешение на ношение военной формы со знаками отличия - Омелян в этот список, судя по всему, не попадает.