"Остановим сепаратистов": На Закарпатье вновь повесили провокационные билборды

В ГПУ утверждают, что сепаратистами называли людей, не причастных к подобной деятельности.

Плакаты были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области mukachevo.net

Жительнице Мукачево в Закарпатской области объявлено подозрение в разжигании национальной вражды за то, что она заказала и организовала печать плакатов провокационного содержания.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в понедельник, 10 декабря.

“Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края печать плакатов провокационного характера с надписью “Остановим сепаратистов“. В дальнейшем, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года, они были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области“, – говорится в сообщении.

По словам спикера Генпрокуратуры, 31-летняя женщина назвала сепаратистами людей, которые не причастны к этой деятельности.

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Жительнице Мукачево объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенных служебным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 УК Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Как сообщалось 22 ноября, в Закарпатской области неизвестные в очередной раз установили билборды, содержание которых направлено против Венгрии и имеет провокационный характер.