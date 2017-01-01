Россия скопила на Азове 120 кораблей и может использовать ЧФ - Слободян
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Россия скопила в Азовском море 120 кораблей, дополнительно она может использовать для незаконных действий Черноморский флот РФ. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНИАН.
Россия не меняет принципиально количественное военное присутствие в районе Азовского моря, отметил он.
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При этом Азовское море слишком мелкое для расположения там больших военных кораблей, есть ограничения по передвижению и из-за незаконно построенного Керченского моста, говорит Слободян.
"Всего в этом районе мы говорим о примерно 120 кораблей и катеров РФ. Основную часть этих судов составляют пограничные корабли и катера РФ, расположенных на базах подразделений в Азовском море", - рассказал чиновник.
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"К этому добавляется и часть Черноморского флота РФ, который стоит на рейдах в портах временно аннексированного Крыма и который может быть использован", - отметил Слободян.
Напомним, ранее Россия частично разблокировала движение торговых судов Украины в Азовском море. До этого они несколько дней после акта агрессии Кремля в Керченском проливе не могли попасть в порты Мариуполя и Бердянска или выйти из них.