Стало известно, зачем Матиос встречался с Шереметом за неделю до его убийства
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос встречался с журналистом Павлом Шереметом за неделю до его убийства.
Об этом он рассказал в интервью Стране.
Шеремет собирался поехать в АТО и оформлял через Матиоса пропуск.
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“За неделю до смерти мы сидели там у меня за кабинетом с Павлом. Я оформлял и договаривался о его поездке в зону АТО - он хотел поехать туда, где служат, служили граждане других стран. Я ему это обещал. Мы даже купили бутылку виски, которую не пили в тот вечер - договорились, что выпьем по возвращении“, - рассказал военный прокурор.
Он также сообщил о разговоре, который состоялся незадолго до гибели Шеремета. Матиос спросил у журналиста, как он может работать на радио Вести, которое финансируется экс-соратником Януковича, бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. На что Шеремет, по словам Матиоса, ему ответил, что он встречался с Клименко и “у него полное православие головного мозга“.
Стоит отметить, что при общении с журналисткой Анатолий Матиос, кроме разговора о Шеремете, прокомментировал также несколько других тем:
- почему по делу о секс-скандале вокруг Госбюро расследований был задержан политтехнолог Владимир Петров и блогер Александр Барабошко;
- сколько денег арестовано на счетах у Владимира Петрова;
- действительно ли заказчиками секс-скандала выступают нардепы от БПП Глеб Загорий и Александр Третьяков;
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- почему сова, татуировку которую он сделал, это не животное;
- почему Украина, по его мнению, превратилась в “базикало“ и переживет ли страна президентские и парламентские выборы.
Как заявил 10 октября 2018 года Луценко, расследование по делу Шеремета не дало результата.