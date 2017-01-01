Стало известно, зачем Матиос встречался с Шереметом за неделю до его убийства

Военный прокурор рассказал, о чем общался с журналистом.

По словам Матиоса, Шеремет собирался поехать в зону АТО Скриншот из видео

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос встречался с журналистом Павлом Шереметом за неделю до его убийства.

Об этом он рассказал в интервью Стране.

Шеремет собирался поехать в АТО и оформлял через Матиоса пропуск.

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“За неделю до смерти мы сидели там у меня за кабинетом с Павлом. Я оформлял и договаривался о его поездке в зону АТО - он хотел поехать туда, где служат, служили граждане других стран. Я ему это обещал. Мы даже купили бутылку виски, которую не пили в тот вечер - договорились, что выпьем по возвращении“, - рассказал военный прокурор.

Он также сообщил о разговоре, который состоялся незадолго до гибели Шеремета. Матиос спросил у журналиста, как он может работать на радио Вести, которое финансируется экс-соратником Януковича, бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. На что Шеремет, по словам Матиоса, ему ответил, что он встречался с Клименко и “у него полное православие головного мозга“.

Стоит отметить, что при общении с журналисткой Анатолий Матиос, кроме разговора о Шеремете, прокомментировал также несколько других тем:

Как заявил 10 октября 2018 года Луценко, расследование по делу Шеремета не дало результата.