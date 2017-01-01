Под Киевом полиция и пограничники учатся правильно реагировать на ЧП (ФОТО)

Подразделения МВД вместе с ГПСУ и ГосЧС участвуют в масштабных учениях.

Полиция, Нацгвардия, ГосЧС и ГПСУ вместе учатся отражать опасности на границе и на выборах mvs.gov.ua

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Под Киевом проходят масштабные учения МВД, в которых задействованы более 1000 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook и на официальном сайте ведомства, выложив фото самих мероприятий.

Учения такого масштаба проводятся в стране впервые mvs.gov.ua

Учения продлятся четыре дня: все это время работники МВД будут отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях участвуют представители ГосЧС и ГПСУ.

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“Все сценарии учений - это реальные события, которые происходили в нашей стране в течение года - блокирование границы и автодорог, заминирования и другие“, - рассказали в министерстве.

Подразделения МВД параллельно соревнуются в передвижении по пересеченной местности mvs.gov.ua/

Кроме того, параллельно с учениями проходят соревнования между спецподразделениями МВД - по ориентированию на местности, преодолению полосы препятствий, огневой подготовке и пр. К участию в соревнованиях привлечено 1165 лиц и 102 единицы техники.

Кроме обучения общим силовым приемам, подготовку пройдут и подразделения коммуникации mvs.gov.ua/

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Такие учения проводятся впервые за четыре года, потому что раньше подразделения МВД лишь только комплектовались и развивались, отметил глава Национальной полиции Сергей Князев: “Мы не собирались в предыдущие годы, потому что это был период развития для всех подразделений МВД“.

Под Киевом следующие четыре дня будет не тихо mvs.gov.ua/

Учения такого масштаба проводятся в Украине впервые, говорит и глава ГосЧС Николай Чечеткин: “Я еще никогда не видел такого рода учений, чтобы были привлечены столько структур. Ваши задачи очень разнообразны, но направлены на одну цель - поддержание внутреннего порядка и защиту населения и территории“.

В учениях примет участие и военная техника mvs.gov.ua

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Многие из участников учений получили опыт и обучение в боях в различных горячих точках, отметил замглавы ГПСУ Василий Серватюк: “Сегодня вы можете обменяться этим опытом“.

Задача участников - в короткий срок научиться общим приемам, добавил замкомандующего Нацгвардии Валерий Бондарь.

Бойцы спецподразделений соревнуются друг с другом facebook.com/mvs.gov.ua

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Подразделения отрабатывают теоретические и практические вопросы управления силами и обеспечения общественной безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Полиция потренируется как в спасении людей, так и в огневой стрельбе facebook.com/mvs.gov.ua

Пройдут подготовку и подразделения коммуникации системы МВД. Их обучат в боевых условиях слаженно информировать общественность о чрезвычайных происшествиях.

Посреди зимы в Украине начались самые масштабные учения МВД facebook.com/mvs.gov.ua

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“Все участники соревнований должны отработать ситуативные задачи. Например, обеспечить правопорядок и безопасность граждан во время выборов, локализировать катастрофы техногенного и природного характера, чрезвычайные ситуации на государственной границе“, - говорят в пресс-службе.

Учения помогут в дальнейшем обеспечивать мир на границах facebook.com/mvs.gov.ua

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Ранее в ГосЧС сообщали, что их подразделения подняты рано утром и приведены в боевую готовность для участия в общих с МВД учениях.