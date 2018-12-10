Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подписал прекращение "дружбы" с РФ: "Еще один шаг от колониального прошлого"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
Президент рассказал, почему Договор о дружбе не решались прекратить ранее.
Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с РФ
Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с РФ
president.gov.ua

Читай также: Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, непродление Договора о дружбе с Россией следует рассматривать как часть нашей стратегии, направленной на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

Читай также: Парубий подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Другие составляющие этой стратегии - безвизовый режим со странами ЕС, Соглашение об ассоциации, Томос, выход из СНГ, курс на вступление в НАТО и ЕС, создание профессиональной армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности, отметил президент.

Договор о дружбе не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков в международные суды, говорит президент.

Читай также: В России считают прекращение Украиной Договора о дружбе “первоапрельской шуткой“

Порошенко напомнил, что, согласно Договору, стороны строят отношения друг с другом на основе принципов уважения к территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, соблюдения норм международного права - все эти положения Россия уже успела нарушить.

Однако, по словам Порошенко, Украина уже использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Читай также: Договор о дружбе с Россией прекращен

Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко пояснила, что Договор не разорван, а прекращен - это означает, что Украина все еще может использовать его как аргумент в международных инстранциях. При этом продолжать его ввиду агрессивных действий РФ смысла нет.

Поделись:
Теги: Договор о дружбе, рф, Украина, Порошенко, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
BabaYul    10.12.2018, 17:52
Оценка:  +1
BabaYul
Африка рассталась с колониальным прошлым в 60-годы прошлого века, а Украина, получается, будет колонией до 1 апреля. Так ещё Украину никто не опускал.
ТакТакс    10.12.2018, 17:02
Оценка:  +6
ТакТакс
Надеюсь не стоить напоминать чья теперь колония Украина? И где теперь дают ярлык на княжение?
AloneInNight    10.12.2018, 17:46
Оценка:  -1
AloneInNight
Это пишет фанат тех путинцев, которые из развитого Донбасса сделали убогое нищее российское гетто "Бамбас"?
Woodbrother    10.12.2018, 17:46
Оценка:  -2
Woodbrother
Киселев вам сжег все мозги.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь