Порошенко подписал прекращение "дружбы" с РФ: "Еще один шаг от колониального прошлого"

Президент рассказал, почему Договор о дружбе не решались прекратить ранее.

Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с РФ president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, непродление Договора о дружбе с Россией следует рассматривать как часть нашей стратегии, направленной на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

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Другие составляющие этой стратегии - безвизовый режим со странами ЕС, Соглашение об ассоциации, Томос, выход из СНГ, курс на вступление в НАТО и ЕС, создание профессиональной армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности, отметил президент.

Договор о дружбе не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков в международные суды, говорит президент.

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Порошенко напомнил, что, согласно Договору, стороны строят отношения друг с другом на основе принципов уважения к территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, соблюдения норм международного права - все эти положения Россия уже успела нарушить.

Однако, по словам Порошенко, Украина уже использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

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Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко пояснила, что Договор не разорван, а прекращен - это означает, что Украина все еще может использовать его как аргумент в международных инстранциях. При этом продолжать его ввиду агрессивных действий РФ смысла нет.