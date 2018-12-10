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Порошенко поручил предъявить РФ общую сумму убытков от ее агрессии

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 6
От МИД президент ждет пересмотра невыгодных договоров с Российской Федерацией.
Порошенко хочет оформить претензию к России об убытках, причиненных годами агрессии
Порошенко хочет оформить претензию к России об убытках, причиненных годами агрессии
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко требует от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В комментарии в связи с подписанием закона о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ президент подчеркнул, что Украина и дальше будет пересматривать на предмет выгодности заключенные с Россией международные соглашения.

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“Будем и дальше делать выводы о полезности тех или иных соглашений“, - отметил Порошенко. 

Кроме того, он поручил Кабмину организовать срочные шаги по созданию межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с РФ. До этого в МИД сообщили, что между Украиной и Россией все еще действуют 314 соглашений. 

 

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Теги: Россия, рф, Украина, агрессия, Порошенко, Кабмин
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Комментариев (6)
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ВладиславII    10.12.2018, 17:30
Оценка:  -3
ВладиславII
Столько убытков как Петя Валцман и его гоп-компания - Гройсмэны, Капительманы, Яйценюхи, Турчиновы, Паршинские, Авакяны... - Украине пока никто не принес!
Woodbrother    10.12.2018, 17:50
Оценка:  +4
Woodbrother
Єто вам так на вашей москве только кажется. Вообще то реальная зарплата при Пете реально выросла. За 300 у.е. никто не хочет работать. Персонал набирают как минимум на 500 у.е. и выше. В стране растет ВВП, не взирая на войну. Увеличивается ЗВР, гасятся внешние долги, Курс на развитие взят верный.
ТакТакс    10.12.2018, 16:52
Оценка:  -1
ТакТакс
Кто и когда сощитает убытки Украине от правления п.порошенко?
Woodbrother    10.12.2018, 17:22
Оценка:  0
Woodbrother
От правления Пети стране только прибыль. Воссоздан по новой золото-ваоютный резерв. Сейчасв нем почти 17 миллиардов у.е. Предыдущий резер был под корень разворован донецкими пацанами в эпоху покращення .
ВладиславII    10.12.2018, 17:27
Оценка:  -2
ВладиславII
Что ты куришь, поло умная бабка?!
Woodbrother    10.12.2018, 17:51
Оценка:  +5
Woodbrother
Документы по ЗВР есть в сети. Читайте на своей москве, если вам это интересно.
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