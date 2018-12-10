Порошенко поручил предъявить РФ общую сумму убытков от ее агрессии

От МИД президент ждет пересмотра невыгодных договоров с Российской Федерацией.

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Президент Петр Порошенко требует от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В комментарии в связи с подписанием закона о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ президент подчеркнул, что Украина и дальше будет пересматривать на предмет выгодности заключенные с Россией международные соглашения.

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“Будем и дальше делать выводы о полезности тех или иных соглашений“, - отметил Порошенко.

Кроме того, он поручил Кабмину организовать срочные шаги по созданию межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с РФ. До этого в МИД сообщили, что между Украиной и Россией все еще действуют 314 соглашений.