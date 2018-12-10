"Ядерная бомба" и холера. Как Кремль фейками готовил почву для захвата кораблей

Москва начала кампании по дискредитации Украины за год до захвата двух военных катеров и буксира, чтобы смягчить эффект от своей агрессии.

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Кремль начал кампанию по дезинформации за некоторое время до того, как захватил три украинских военных корабля в Керченском пролив. Целью было смягчить общественное мнение от агрессии в Азовском море, заявил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг, передает The Guardian.

Фейковые новости распространяли в течение всего года перед захватом кораблей и моряков 25 ноября, отметил комиссар ЕС. Так Россия подготовила почву для принятия решения об обстреле и высадке на два артиллерийских корабля и буксир, заявил Кинг.

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Восточное подразделение Еврокомиссии, ответственное за освещение дезинформации, обнаружило сложную сеть фейковых новостей, исходящую из российских источников, говорит Кинг.

"Если вы думаете, что этот инцидент произошел сам по себе, вы ошибаетесь, - подчеркнул еврокомиссар. - Кампания по дезинформации началась более года назад, когда российские СМИ начали писать заявления о том, что киевские власти занимаются углубительными работами на морском дне в Азовском море, готовясь к расположению флота НАТО".

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После росСМИ сообщили о том, что Украина заразила Азовское море холерой, а Запад готовит провокации на берегу Азовского моря. Они писали, что США "планируют столкновения между украинскими и российскими военно-морскими силами в Черном море ещес 1990-х".

Ни одно из утверждений, распространенных перед захватом, не было правдой, подчеркивает Кинг. "Обвинения в том, что США планируют спровоцировать столкновения, основаны на видеоигре, вышедшей больше 15 лет назад", - добавил еврокомиссар.

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По его словам, на "провокациях от США" ложные истории не закончились. "Теории заговора шагнули на ступеньку выше - российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались доставить ядерную бомбу на недавно построенный мост из оккупированного Крыма, чтобы взорвать его, но московский спецназ предотвратил диверсию", - рассказал Кинг.

По мнению комиссара, платформам социальных сетей необходимо выявлять и закрывать фальшивые аккаунты, распространяющие дезинформацию, особенно это касается Google.

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"Мы должны видеть большую ясность в отношении алгоритмов, например, информацию о том, как они расставляют приоритеты для отображения контента", - считает чиновник.

"Если вы ищете что-нибудь связанное с ЕС в Google, контент из российских пропагандистских агентств, таких как RT или Sputnik, неизменно будет в первых нескольких результатах", - возмущен Кинг.

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По его мнению, все это должно стать предметом независимого надзора и аудита. "Мы не пытаемся подвергать цензуре Интернет. Речь идет о прозрачности, а не о цензуре", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделит Украине $2,5 млн на борьбу с фейками и пропагандой. Эта сумма станет частью общего пакета помощи в $24 млн.