Украина не подпишет миграционный пакт ООН: "У нас 1,5 млн переселенцев"

МИД и ГМСУ обещают рассмотреть возможность присоединения к соглашению в более благоприятных условиях.

В МИД подумают над миграционным пактом ООН чуть позже EPA/UPG

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Украина не будет подписывать Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и законной миграции, пока продолжаются боевые действия на Донбассе. Об этом сообщается в общем заявлении МИД и Госмиграционной службы Украины, передает пресс-служба МИД.

Соглашение принимается в понедельник-вторник 10-11 декабря во время Конференции ООН в Мараккеше (Марокко). Украина также принимала участие в переговорах перед голосованием за соглашение.

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"В основе упомянутого документа лежат важные положения, направленные на раскрытие положительного потенциала миграции, совершенствование управления ею на всех уровнях и содействие достижению благосостояния мигрантов", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, Украине пришлось столкнуться с беспрецедентным вызовом - вооруженной агрессией Российской Федерации, подчеркивают в ведомствах. "Это привело к незаконной оккупации Автономной Республики Крым, Севастополя и распространением международного вооруженного конфликта в Донецкую и Луганскую области", - напоминают в МИД и ГМСУ.

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Эти действия РФ превратили около 1,5 миллиона граждан Украины в вынужденных переселенцев. "Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить права и потребности внутренне перемещенных лиц, но впереди еще много работы, которая требует значительных материальных и финансовых ресурсов", - поясняют внешнеполитическое и миграционное ведомства.

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В связи с этим Украина обещает рассмотреть возможность присоединения к Глобальному соглашению о миграции на другом этапе - при более благоприятных условиях в стране.

По состоянию на 1 октября 2018 года на учете в ДМС находилось 275 030 иммигрантов. За последние 9 месяцев было выдано 10 410 разрешений на иммиграцию и оформлено 33 567 свидетельств на временное проживание, отмечается в сообщении.

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Ранее Польша и Чехия отказались подписывать миграционное соглашение от ООН. К ним в их "бойкоте" также присоединилась Австралия. Конференция ООН приняла данный пакт в понедельник днем.