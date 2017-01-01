Организатору теракта в Новоалексеевке дали максимальный срок

Мужчину поймали через месяц после взрыва. Его приговорили к 15 годам и полной конфискации.

Суд вынес приговор по делу о взрыве в 2016 году ssu.gov.ua

Мужчину, организовавшего теракт в Новоалексеевке Херсонской области в апреле 2016 года, суд приговорил к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время досудебного расследования было установлено, что уроженец Одесской области, находясь в составе организованной группы, причастен к совершению теракта на территории Генического района.

Во время взрыва, произошедшего в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шестеро получили ранения.

В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта.

Херсонский апелляционный суд признал задержанного виновным.

Как сообщалось, в результате взрыва в общественном месте автомобиля в селе Новоалексеевка Генического района Херсонской области, один человек погиб и шесть пострадали. Взрыв квалифицировали как теракт.

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