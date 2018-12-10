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В ВСУ призвали 17 тысяч срочников – Генштаб

Комментариев: 6
Призывникам выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен.
Артур Артеменко утверждает, что в армию осталось отправить 340 человек
Артур Артеменко утверждает, что в армию осталось отправить 340 человек
Минобороны Украины

С начала нынешнего года в Вооруженные силы Украины призвали свыше 17 тысяч срочников. Это составляет 98% от плана.

Об этом сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 10 декабря.

"В соответствии с указом президента в Украине почти завершен очередной призыв на срочную военную службу. Призывными комиссиями в войска отправлено 17 тысяч 620 призывников. 98% от плана. Остальные 340 призывников будет отправлено по графику в течение недели", – сказал Артеменко.

Он отметил, что во время каждой призывной компании проверяется значительное количество лиц призывного возраста с целью уточнения отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством, для проверки состояния здоровья во время медицинских обследований и изучения их уровня образования.

"При призыве им выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен… Им выплачивается ежемесячно 350-700 гривен в зависимости от звания на дополнительные личные нужды", – добавил генерал.

Ранее сообщалось, что в Киеве 80% призывников уклоняются от военной службы – более 33 тысяч человек. В течение октября-декабря текущего года в столице планируется призвать 744 военнообязанных.

Утверждалось, что призывная кампания в столице находится на грани срыва. По состоянию на начало ноября было призвано менее 40%.

Напомним, в этом году в Украине продлили осенний призыв – с 1 октября до 30 декабря. Традиционно призыв длился два месяца.

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Теги: Минобороны, призыв, ВСУ, призывники, Генштаб, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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weightless    10.12.2018, 21:27
Оценка:  0
weightless
Козляку и Пи.дерратора,
судя по их возмущениям, тоже призвали?
Фарбио    10.12.2018, 21:19
Оценка:  -1
Фарбио
17 тыщ дибилов
Предаторр    10.12.2018, 20:35
Оценка:  0
Предаторр
Пuдорошенко из последних сил пытается создать полицейское государство.Но у этого коррупционного упыря-кровососа ничего не получится.Воевать за этого бухого выблядка,желающих всё меньше.Придёт время они сами его на штыки поднимут.
Letohradek    10.12.2018, 21:00
Оценка:  -2
Letohradek
Что ты несешь iблан ватоголовый?
Предаторр    10.12.2018, 21:08
Оценка:  +1
Предаторр
Старушка Виолетта,время твоего идола-алкоголика неумолимо приближается к логическому завершению.Смирись с этим,несчастная шизофреничка.
nvk1945    10.12.2018, 20:27
Оценка:  +1
nvk1945
3.5 тысячи раз покушать в нормальном генделе во истину самая сильная армия во вселенной))))
В мор флот сейчас берут или только в сапоги? Хочу тоже служить на корабле Янга Танга, буду лахов в Керченкий протоке ганять))))))))
Коляка    10.12.2018, 20:06
Оценка:  +2
Коляка
Бедные ребятишки, они еще так молоды...
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