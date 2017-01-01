В УПЦ КП официально подтвердили свое участие в Объединительном соборе

В Киевском патриархате после заявлений патриарха Филарета о наличии противоречий с Константинополем, рассказали о подготовке к участию в соборе.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата в понедельник, 10 декабря, официально заявили, что намерены принять участие в объединительном соборе, а наличие собственных предложений по регламенту собора не означает невозможности прийти к единому видению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Об этом он написал после того, как СМИ опубликовали слова предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, в котором он рассказывал о наличии несогласий с Констинтинополем относительно процедуры Собора. Патриарх заявлял, что УПЦ КП может не проголосовать и отбросить то, что предлагает Вселенский патриарх.

После этого архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что речь идет не противоречиях, а о предложениях.

"Наличие предложений со стороны Киевского Патриархата регламенту Собора или процедуры избрания Предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано совместное видение", - говорится в его сообщении.

Он также рассказал, что в соборе примут участие не только архиереи, но и клирики, монахи и миряне, против чего ранее возражал патриарх Филарет.

Вместе с тем, Зоря отметил, что предложения к проведению собора, которые были сформулированы на недавнем синоде УПЦ КП, будут еще обсуждаться.

"В Киевском Патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с Председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно", - написал Зоря.

Напомним, ранее украинские иерархи получили от Вселенского патриарха Варфоломея приглашение на собор, в котором говорилось, что каждый архиерей сможет привести на собор одного клирика и одного монаха или мирянина, которые также будут иметь право голоса. После предварительного голосования будет сформирован бюллетень с тремя кандидатурами на пост предстоятеля украинской православной церкви. После этого главу будут выбирать лишь архиереи из этих трех кандидатов.

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