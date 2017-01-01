В Харькове экс-милиционера подозревают в похищении иностранцев

Бывший правоохранитель требовал от двоих похищенных деньги и угрожал арестом. В прокуратуре считают, что к делу причастны также действующие сотрудники полиции.

В Харькове задержали бывшего сотрудника милиции, которого подозревают в похищении двух граждан Марокко. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, 38-летний бывший капитан милиции похитил двух иностранцев с целью вымогания денег.

Мужчину задержали непосредственно на месте преступления. При себе у него обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году.

"По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов. Проводятся все необходимые следственные действия для установления других лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

О похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из потерпевших. Она рассказала, что вечером 6 декабря ее мужа и его земляка прямо посреди улицы посадили в автомобиль неизвестные мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она потеряла.

Потерпевших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных.

По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились им правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им пять тысяч долларов.

По словам одного из потерпевших, мужчины, называвшие себя полицейскими, имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж.

"Поскольку у органов следствия есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции, в настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ноябре в Кировоградской области копы по ошибке похитили и избили школьника.

Ранее во Львовской области арестовали трех иностранцев, похитивших человека.

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