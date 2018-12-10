За год инфляция составила 10%

За минувший месяц цены выросли в среднем на 1,4%. Больше всего подорожали овощи, а цены на фрукты наоборот - упали.

В ноябре 2018 года по сравнению с октябрем потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает Государственная служба статистики.

В то же время за год (ноябрь 2017 к ноябрю 2018) потребительские цены повысились на 10,0%.

За минувший месяц в среднем продукты в Украине подорожали на 1,4%: овощи подорожали на 9,1%, молоко на 4,5%, хлеб - на 3,3%. Фрукты подешевели на 4,5%, сахар на 1,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, одежда и обувь подешевели на 0,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,1%.

В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%, в октябре инфляция составила 1,7%.

Напомним, в Кабмине заявили, что рост реальной зарплаты превысил уровень инфляции.

Ранее в Нацбанке заявили, что зарплаты украинцев будут расти медленее, чем в предыдущие годы.

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