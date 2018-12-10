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В Киевской области из ружья стреляли в полицейского

Комментариев: 1
Полицейского чиновника обстреляли возле дома из гладкоствольного ружья. Неизвестный совершил два выстрела.
По полицейскому совершили два выстрела
По полицейскому совершили два выстрела
gorodfm.net

В поселке Барышевка Киевской области неизвестный стрелял в полицейского, когда тот возвращался домой. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает УНН со ссылкой на полицию.

"Заместитель начальника Барышевского отдела полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП области вернулся домой и когда оставлял свой автомобиль неизвестный дважды выстрелил в него", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, стреляли, вероятно, из гладкоствольного ружья.

Ранее в Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир.

А накануне в Киеве мужчина застрелил своего коллегу. Пострадавший умер в больнице.

 

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Теги: Киевская область, оружие, стрельба, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шандор    10.12.2018, 21:53
Оценка:  -1
Шандор
Так попал в импотента или нет?
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