В Киевской области из ружья стреляли в полицейского

Полицейского чиновника обстреляли возле дома из гладкоствольного ружья. Неизвестный совершил два выстрела.

По полицейскому совершили два выстрела gorodfm.net

В поселке Барышевка Киевской области неизвестный стрелял в полицейского, когда тот возвращался домой. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает УНН со ссылкой на полицию.

"Заместитель начальника Барышевского отдела полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП области вернулся домой и когда оставлял свой автомобиль неизвестный дважды выстрелил в него", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, стреляли, вероятно, из гладкоствольного ружья.

Ранее в Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир.

А накануне в Киеве мужчина застрелил своего коллегу. Пострадавший умер в больнице.

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