Украинские консулы посетили еще шестерых моряков

Дипломаты рассказали о финансовых трудностях у некоторых пленных, однако, их помогают решить.

Консулы Украины в Российской Федерации в понедельник, 10 декабря, посетили еще шестерых украинских моряков, которые находятся в СИЗО Матросская тишина и Лефортово в Москве. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждому из военнопленных средства в качестве материальной помощи", - сказал Погорельцев.

Родным моряков предоставят более детальную информацию о посещении, отметил он.

Во вторник украинские консулы планируют продолжить посещения.

Ранее сообщалось, что раненые украинские моряки прислали родным электронные письма.

Как стало известно, ампутаций у украинских моряков, арестованных в России, нет.

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