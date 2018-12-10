Украина подскочила в рейтинге свободы человека

За год страна поднялась сразу на 16 позиций в рейтинге, однако, все еще находится ближе к хвосту.

В Украине улучшилась ситуация с правами человека Корреспондент.net

Украина заняла 118 место из 162 в рейтинге Индекс свободы человека 2018. При этом страна сделала наибольший шаг вперед из всех участников списка. Данные исследования опубликованы в понедельник, 10 декабря на сайте The Cato Institute.

Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада. А замыкают рейтинг Ливия, Ирак, Йемен, Венесуэла и Сирия.

Украина в этом году оказалась на 118 месте - между Объединенными Арабскими Эмиратами и Того. В то же время Россия заняла 120 место и идет сразу после Того.

Исследование приурочили к 10 декабря, международному дню прав человека. Как отмечается, индекс высчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы.

Исследование провелицентры The Cato Institute, The Fraser Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung f"ur die Freiheit. Индекс свободы человека рассчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы.

Напомним, по итогам прошлого года Украина оказалась худшей в Европе по уровню свободы человека.

Также в этом году Украина поднялась в рейтинге предотвращения климатических изменений.

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