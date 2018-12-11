Меркель и Путин обсудили ситуацию в Азовском море

Ключевой темой телефонного разговора лидеров двух стран стал конфликт в Керченском проливе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в понедельник, 10 декабря, провели телефонный разговор во время которого обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Керченском проливе и вопрос газового транзита через Украину. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на заявление официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта.

"В центре переговоров была ситуация в Керченском проливе. Канцлер подчеркнула, что необходимо принять меры для беспрепятственного прохода кораблей", - отметил Зайберт.

Меркель подчеркнула, что необходимо отпустить задержанных моряков.

Кроме этого обсуждался вопрос транзита российского раза через Украину в будущем и ситуация в Сирии, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, указал Зайберт.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее Меркель и Путин обсудили обострение ситуации в Азовском море на полях саммита G20.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран.

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