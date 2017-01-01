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Итоги 10 декабря: Рост тарифов на тепло и ЧП во Франции

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Отопление в Украине подорожает на 24%
Отопление в Украине подорожает на 24%
korrespondent.net

В Украине повысили тарифы на тепло, во Франции ввели режим чрезвычайного положения. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

“Комиссар Каттани“ попал в черный список СБУ

Министерство культуры после обращения Службы безопасности Украины внесло в перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, итальянского актера и кинорежиссера Микеле Плачидо.

 

Мэй отложила голосование в парламенте Британии по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом о Brexit, которое было запланировано на 11 декабря, из-за вопроса об ирландской границе.

Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза будет обсуждаться на саммите 13-14 декабря в Брюсселе, но возобновление переговоров по соглашению между Брюсселем и Лондоном исключено, заявили в ЕС.

 

Украина не продлила договор о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В России заявили, что непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с РФ “вызывает сожаление“.

Также Порошенко поручил предъявить РФ общую сумму убытков от ее агрессии.

 

Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с массовыми протестами объявил в стране чрезвычайное положение. Политик заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Макрон также пообещал в будущем увеличение зарплат и повышенное внимание к вопросу образования.

 

Стало известно, зачем Матиос встречался с Шереметом за неделю до его убийства

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос встречался с журналистом Павлом Шереметом за неделю до его убийства.

 

Украинцам повысили тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%.

 

Только один украинский город вошел Топ-100 самых туристических городов мира

Львов стал единственным городом Украины, который попал в мировой рейтинг Топ-100 самых популярных среди туристов в 2018 году. Он обошел даже Ниццу и Рио-де-Жанейро.
 

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Теги: итоги дня
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