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Сутки на Донбассе: 12 вражеских обстрелов, в рядах ВСУ без потерь

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Сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
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За прошедшие сутки, 10 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом во вторник, 11 грудня, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что огонь, в частности, велся из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.

Также с минометов калибра 82 мм сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил в районе хутора Вольный на Попаснянском направлении, Зайцево на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении.

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К тому же, зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

"В ходе боевых действий, 10 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения", - доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что с начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении.

Напомним, 9 декабря в районе операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В боевых действиях был ранен военный.

Также сообщалось, что наблюдатели миссии ОБСЕ в ходе патрулирования зафиксировали попадание боеприпасов со стороны сепаратистов в жилые дома в селе Чермалык в Волновахском районе Донецкой области. Пострадавших в результате обстрела не было.

 

 

 

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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