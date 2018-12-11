В Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой
Читай также: С начала года полиция Киева изъяла 800 кг наркотиков
Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции задержали в Одессе группу наркоторговцев, которые продавали в Украине кокаин и экстази из Западной Европы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
В преступной группе участвовали пять жителей Одесской области. Организатор - израильтянин, который в прошлом жил в нескольких странах Евросоюза, где он завел связи с участниками наркобизнеса.
Наркотики продавали по всем областям Украины.
Читай также: Хотели применить паяльник: Полиция предотвратила убийство фермера
“Подозреваемые встречались с клиентами ресторанах. В одном из них - на улице Дерибасовской в Одессе - торговцев и задержали. Примечательно, что он расположен через дорогу напротив здания прокуратуры Одесской области“, - уточняет Одесса Медиа.
В заведении должна была произойти сделка, где торговцы собирались продать партию наркотиков на общую сумму 200 тысяч гривен.
Как сообщалось 22 ноября, в Колумбии изъяли более тонны кокаина.