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В Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой

Комментариев: 2
В ресторане на Дерибасовской преступники пытались продать крупную партию наркотиков.
В Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой
© npu.gov.ua
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  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
  • Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
В Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой
Торговцев задержал Департамент противодействия наркопреступности
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Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции задержали в Одессе группу наркоторговцев, которые продавали в Украине кокаин и экстази из Западной Европы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В преступной группе участвовали пять жителей Одесской области. Организатор - израильтянин, который в прошлом жил в нескольких странах Евросоюза, где он завел связи с участниками наркобизнеса.

Наркотики продавали по всем областям Украины.

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“Подозреваемые встречались с клиентами ресторанах. В одном из них - на улице Дерибасовской в Одессе - торговцев и задержали. Примечательно, что он расположен через дорогу напротив здания прокуратуры Одесской области“, - уточняет Одесса Медиа.

В заведении должна была произойти сделка, где торговцы собирались продать партию наркотиков на общую сумму 200 тысяч гривен.

Как сообщалось 22 ноября, в Колумбии изъяли более тонны кокаина.

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Теги: наркотики, Одесса
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Комментариев (2)
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Ганс_мг42    11.12.2018, 09:27
Оценка:  0
Ганс_мг42
под крышей!
kr_evgeniy    11.12.2018, 09:15
Оценка:  +2
kr_evgeniy
а после сделки вернулись на работу - через дорогу, в прокуратуру
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