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Опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с РФ

Комментариев: 7
На официальном сайте газеты Верховной Рады Голос Украины опубликовали Закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.
Договор о дружбе между Украиной и Россией расторгнут с 1 апреля 2019 года
Договор о дружбе между Украиной и Россией расторгнут с 1 апреля 2019 года
kievcity.gov.ua

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией опубликовали во вторник, 11 декабря, на официальном сайте газеты Верховной Рады Голос Украины.

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“Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в г. Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года“, - говорится в тексте закона.

Известно, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией накануне подписал президент Петр Порошенко. Верховная Рада приняла его 6 декабря.

В свою очередь в Кремле сожалеют о прекращении дружбы с Украиной.

 

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Теги: Украина-Россия, законы, дружба, закон, Верховная Рада
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Комментариев (9)
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ConcorD    11.12.2018, 11:05
Оценка:  0
ConcorD
таких друзей за .уй и в музей! ))
ВасяизИваново    11.12.2018, 11:04
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Нам капец теперь, а у вас впереди пануванье, эх жисть.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 11:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А тебе-то что с того?
ВасяизИваново    11.12.2018, 11:08
Оценка:  0
ВасяизИваново
Так ведь я житель орды, которую вы почти победили.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 10:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зачем искажать факты? Вы СМИ или СМРАД? Договор не разорван, а не продлен. А не продлен он по причине отсутствия предмета договора. Можно подумать, что если Украина продлит этот договор, то РФ выведет свои войска с Донбасса, вернет нам Крым, компенсирует нанесенный ущерб, вернет всех военнопленных
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 10:58
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
и отнятое имущество. Ведь нет же. Как нет и дружбы. А если дружбы нет, зачем этот Договор? Договор ни о чем. О том, чего давно уже нет.
Ехидный    11.12.2018, 10:42
Оценка:  +3
Ехидный
Нах таких "друзей"
BaltijasCels    11.12.2018, 10:41
Оценка:  +2
BaltijasCels
Это нужно было делать ещё в 1991 году...
deadwest    11.12.2018, 10:29
Оценка:  0
deadwest
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