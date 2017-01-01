"Мертвого" украинского афериста Малиновского судят во Франции

В Европоле уточнили ситуацию с Малиновским.

Украинский гражданин, который считался мертвым пока его не арестовала 5 октября в Бургундии французская полиция за совершение мошенничества и отмывание денег, будет выдан Украине после завершения судебного процесса во Франции.

Об этом сообщили в Европоле в ответ на запрос УНН.

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“Дело все еще идет полным ходом. В итоге, подозреваемый будет выдан Украине, когда судебный процесс закончится во Франции. Как вы можете себе представить, это может занять годы“, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в Европоле, будущее изъятых товаров и их возможная конфискация также будет решена после судопроизводства во Франции.

Стоит отметить, что арестованы французские активы одессита на суму в 4,6 млн евро. Среди них старинный замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства кисти Сальвадора Дали.

Как сообщалось 18 декабря, стали известны подробности об аферисте Малиновском, который оказался обычным бухгалтером одного из предприятий Одесской области: приватизация Одесского припортового завода, план похищения Майкла Джексона и “смерть в АТО“.