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В Донецкой ВГА выяснят, чем митрополит УПЦ МП не угодил СБУ

Комментариев: 3
По возможности вопрос электронного пропуска митрополита Илариона обещают решить.
Куць пообещал Илариону выяснить, что там с его электронным пропуском
Куць пообещал Илариону выяснить, что там с его электронным пропуском
facebook.com/oleksandrkuts1

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць пообещал выяснить, почему митрополита Илариона (УПЦ МП) не выпустили из Донецка через линию разграничения. Об этом Куць написал на своей странице в Factbook.

“Прочитал адресованное мне обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, обнародованное на официальном сайте Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)“, - пишет чиновник.

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“Глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией“, - подчеркнул Куць и отметил, что намерен обратиться в соответствующие органы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины недопуска митрополита Илариона. Чиновник обещает по возможности решить этот вопрос. 

Ранее Донецкая епархия УПЦ МП обнародовала заявление, в котором возмущалась отказом пропустить Илариона 9 декабря через линию разграничения. Как объяснили священнику пограничники, СБУ аннулировала его электронный пропуск.

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При этом в пресс-службе церкви не понимают, почему дата аннулирования - 7 декабря, и после этого Илариону удалось попасть из Киева в Донецк, а обратно его уже не пропустили.

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Теги: УПЦ МП, священник, линия разграничения, Донбасс, СБУ, Иларион
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Комментариев (3)
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Мыкола    11.12.2018, 10:57
Оценка:  -1
Мыкола
Всех в стойло ! Шаг вправо, шаг влево считается вольнодумством и наказывается СБУ !
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 11:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты с фсб перепутал.
Операторська    11.12.2018, 10:45
Оценка:  0
Операторська
чого це раптом так заклопотався за московського попа? нєфіг шастати за інструкціями в динири
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