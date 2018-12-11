В Донецкой ВГА выяснят, чем митрополит УПЦ МП не угодил СБУ
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць пообещал выяснить, почему митрополита Илариона (УПЦ МП) не выпустили из Донецка через линию разграничения. Об этом Куць написал на своей странице в Factbook.
“Прочитал адресованное мне обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, обнародованное на официальном сайте Донецкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)“, - пишет чиновник.
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“Глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией“, - подчеркнул Куць и отметил, что намерен обратиться в соответствующие органы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины недопуска митрополита Илариона. Чиновник обещает по возможности решить этот вопрос.
Ранее Донецкая епархия УПЦ МП обнародовала заявление, в котором возмущалась отказом пропустить Илариона 9 декабря через линию разграничения. Как объяснили священнику пограничники, СБУ аннулировала его электронный пропуск.
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При этом в пресс-службе церкви не понимают, почему дата аннулирования - 7 декабря, и после этого Илариону удалось попасть из Киева в Донецк, а обратно его уже не пропустили.