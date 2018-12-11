Посещающих Россию украинцев шантажом вербуют в спецслужбы - СБУ
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Российские спецслужбы начали больше интересоваться украинцами, которые ездят в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Черниговской области.
“В случае планирования поездок в РФ оцените все риски и угрозы и тщательно взвесьте потребность в таких путешествиях“, - подчеркнули там.
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Особенно усилилась активность спецслужб страны-агрессора после введения на территории приграничных областей военного положения, отмечают в ведомстве.
“Проводятся тотальные опросы для сбора информации о ситуации в регионе, сведений о дислокации и перемещения подразделений ВСУ, персональных данных украинских военных, правоохранительных органов и представителей органов власти“, - собщили в спецслужбе.
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При этом чаще всего под усиленным вниманием иностранных спецслужб оказываются украинцы, выезжающих в РФ на заработки и по личным делам, предупредили в управлении СБУ.
“Путем шантажа и создания искусственных компрометирующих ситуаций представители ФСБ пытаются привлечь украинцев к негласному сотрудничеству, заставляют собирать и передавать информацию в ущерб интересам Украины“, - предостерегает ведомство.
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В связи с вышесказанным украинцев просят быть бдительными и не поддаваться на провокации спецслужб РФ. “Во время пребывания за границей граждане Украины остаются под правовой защитой своего государства“, - напомнила пресс-служба.
Там советуют в случае незаконного задержания, негуманного обращения, физического и психологического давления со стороны правоохранительных органов РФ сразу обращаться на горячие линии консульских учреждений и СБУ.
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“Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступной задачи иностранной спецслужбы и заявили о своей связи с ней, освобождаются от уголовной ответственности“, - отметили в ведомстве.
Ранее СБУ опубликовала буклеты о том, как спецслужбы РФ используют УПЦ МП в гибридной войне с Украиной.