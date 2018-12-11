Евродепутаты: Россия хочет превратить Азов в свое "внутреннее море"
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Во вторник Европарламент проведет дебаты по Украине и, возможно, добавит в свою резолюцию осуждение агрессии РФ. Об этом сообщает УНИАН.
По данным издания, дебаты будут касаться доклада о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Завтра депутаты проголосуют соответствующую резолюцию, в основе которой - указанный доклад.
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В предлагаемых поправках к резолюции говорится, что Россия, судя по ее агрессии в Керченском проливе 25 ноября, хочет превратить Азовское море в свое “внутреннее озеро“.
“Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с попыткой лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в русское “внутреннее озеро“, сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины“, - предлагается написать в конечном документе.
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Поправки также предлагают обратиться к Соединенным Штатами и ЕС, чтобы те как следует изучили кремлевские провокации в Азовском море и обдумали адекватные ответные меры.
“Возможно, стоит запретить российским кораблям, выходящих из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству“,- предлагают евродепутаты.
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Кроме того, Европарламент может призвать страны ЕС ввести новые санкции против России, если украинские военнопленные моряки не будут освобождены, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта.
Помимо российской темы, доклад по Украине затрагивает и внутренние проблемы страны - в частности, выражается обеспокоенность относительно эффективности борьбы с коррупцией, неизвестных сроков завершения реформы децентрализациии, недостаточности усилий по деолигархизации и приватизации.
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Напомним, российские спецслужбы 25 ноября захватили в Керченском проливе два украинских катера и буксир. 24 украинских военных моряка были взяты в плен, незаконно арестованы и доставлены из оккупированного Крыма в СИЗО Москвы.
і пу....ла своїж грохнуть як Калігулу