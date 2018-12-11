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Евродепутаты: Россия хочет превратить Азов в свое "внутреннее море"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
В резолюции Европарламента может появиться призыв запретить российским кораблям заходить в европейские и американские порты.
Европарламент примет резолюцию об Украине после дебатов об агрессии РФ
Европарламент примет резолюцию об Украине после дебатов об агрессии РФ
EPA/UPG

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Во вторник Европарламент проведет дебаты по Украине и, возможно, добавит в свою резолюцию осуждение агрессии РФ. Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, дебаты будут касаться доклада о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Завтра депутаты проголосуют соответствующую резолюцию, в основе которой - указанный доклад.

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В предлагаемых поправках к резолюции говорится, что Россия, судя по ее агрессии в Керченском проливе 25 ноября, хочет превратить Азовское море в свое “внутреннее озеро“. 

“Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с попыткой лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в русское “внутреннее озеро“, сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины“, - предлагается написать в конечном документе.

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Поправки также предлагают обратиться к Соединенным Штатами и ЕС, чтобы те как следует изучили кремлевские провокации в Азовском море и обдумали адекватные ответные меры. 

“Возможно, стоит запретить российским кораблям, выходящих из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству“,- предлагают евродепутаты.

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Кроме того, Европарламент может призвать страны ЕС ввести новые санкции против России, если украинские военнопленные моряки не будут освобождены, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

Помимо российской темы, доклад по Украине затрагивает и внутренние проблемы страны - в частности, выражается обеспокоенность относительно эффективности борьбы с коррупцией, неизвестных сроков завершения реформы децентрализациии, недостаточности усилий по деолигархизации и приватизации.

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Напомним, российские спецслужбы 25 ноября захватили в Керченском проливе два украинских катера и буксир. 24 украинских военных моряка были взяты в плен, незаконно арестованы и доставлены из оккупированного Крыма в СИЗО Москвы.

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Теги: Европарламент, ЕС, Соглашение об ассоциации, РФ, Азов, агрессия, моряки
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Комментариев (5)
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navigator2    11.12.2018, 12:48
Оценка:  0
navigator2
і буде п..ц бізнесу рашке в морі
navigator2    11.12.2018, 12:49
Оценка:  0
navigator2
далі свіфт можна ще відключити і ще ще
і пу....ла своїж грохнуть як Калігулу
Rangol    11.12.2018, 11:35
Оценка:  -6
Rangol
Какое отношение США имеют к Европарламенте? Или США тоже це Европа?
AntiOlgino    11.12.2018, 11:51
Оценка:  +3
AntiOlgino
Руссобот, каким ты боком к Украине????
Rangol    11.12.2018, 11:35
Оценка:  -6
Rangol
Какое отношение США имеют к Европарламенте? Или США тоже це Европа?
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