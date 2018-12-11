В Луганской области арестован пассажир автобуса, ехавший в РФ с автоматом

Мужчина с автоматом Калашникова и гранатами пытался попасть в Россию на пассажирском автобусе .

В Луганской области правоохраниетли задержали мужчину, который направлялся пассажирским автобусом в Россию, при себе в сумке с личными вещами он имел автомат Калашникова и гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Установлено, что 14 ноября гражданин Украины, намереваясь незаконно переместить оружие и боеприпасы в Россию, направляясь в автобусе сообщением Бахмут (Донецкая область) - Краснодар (Россия) через таможенный пост Просяное Марковского района Луганской области, хранил в личной сумке оружие и боеприпасы, а именно: один автомат Калашникова АК-74, два магазина к АК - 74, две гранаты РГД-5 и патроны к АК-74 калибра 5,45 мм в количестве 60 единиц.

“Вместе с тем последний не смог довести совершение вышеуказанного уголовного преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли, поскольку при прохождении таможенного контроля МП Просяное Луганской таможни ГФС Украины указанное оружие и боеприпасы было у него обнаружено и изъято правоохранителями“, - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемых ему статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось 18 ноября, сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы в ходе обыска в частном доме у жителя села Нижняя Дуванка в Сватовском районе.