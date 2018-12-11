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В Луганской области арестован пассажир автобуса, ехавший в РФ с автоматом

Комментариев: 8
Мужчина с автоматом Калашникова и гранатами пытался попасть в Россию на пассажирском автобусе .
Пассажира автобуса с автоматом задержали при выезде из Украины
Пассажира автобуса с автоматом задержали при выезде из Украины
ntv.ru

В Луганской области правоохраниетли задержали мужчину, который направлялся пассажирским автобусом в Россию, при себе в сумке с личными вещами он имел автомат Калашникова и гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Установлено, что 14 ноября гражданин Украины, намереваясь незаконно переместить оружие и боеприпасы в Россию, направляясь в автобусе сообщением Бахмут (Донецкая область) - Краснодар (Россия) через таможенный пост Просяное Марковского района Луганской области, хранил в личной сумке оружие и боеприпасы, а именно: один автомат Калашникова АК-74, два магазина к АК - 74, две гранаты РГД-5 и патроны к АК-74 калибра 5,45 мм в количестве 60 единиц.

“Вместе с тем последний не смог довести совершение вышеуказанного уголовного преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли, поскольку при прохождении таможенного контроля МП Просяное Луганской таможни ГФС Украины указанное оружие и боеприпасы было у него обнаружено и изъято правоохранителями“, - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемых ему статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось 18 ноября, сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы в ходе обыска в частном доме у жителя села Нижняя Дуванка в Сватовском районе.

 

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Теги: граница, пассажиры, боеприпасы, арест, Луганская область
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Комментариев (8)
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planerskoe    11.12.2018, 11:55
Оценка:  -3
planerskoe
У нас с Рассеей война! Вместо того чтоб дать человеку медаль за отвагу его в тюрьму!
Коляка    11.12.2018, 12:00
Оценка:  -4
Коляка
Никто до сих пор войны не объявил
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 12:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Когда Германия напала на СССР, СССР Германии войну объявлял? Так что, вашей любимой ВОВ не было? И ваша великая победа придумана?
atos    11.12.2018, 12:33
Оценка:  -3
atos
Если бы у нас с Россией была бы война то ты недоделанное уже бы тут не строчило)))
А окопе интернета нет, но тебе этого не понять боевой диванный воин))))
Колишнiй-скідняк    11.12.2018, 11:49
Оценка:  -2
Колишнiй-скідняк
воно ж деть! за що?
Letohradek    11.12.2018, 12:22
Оценка:  0
Letohradek
Мразота,под своим ником слабо писать?Вот таким же гнилым способом,твои деды переодевались в "бандеровцев" и сжигали украинские села.
"Нет в этом мире мельче,сволочнее и хамовитее особи,чем кацап.Рождённый в нацистской стране,вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком!
Letohradek    11.12.2018, 11:42
Оценка:  -1
Letohradek
Напрасно! Пусть бы ехал на родину, и там бы продолжил начатое на Донбассе ....
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 11:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да нет же! Это ж калькулятор!
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