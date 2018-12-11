Получены письма от раненых моряков: Устали от "русского радио"

Парни надеются вернутся домой до Нового года.

Получившие ранение в Керченском проливе украинские военные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в российском плену, написали письма. Послания отправили с почты СИЗО-1 Матросская Тишина.

Об этом сообщает ТСН.

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Украинские моряки пишут, что совершенно отрезаны от общения с внешним миром, а также не знают ничего о своих коллегах, которые находятся в застенках. Эйдер и Артеменко получили ранения во время нападения россиян на украинские суда в Керченском проливе.

Обнародован полностью тексты писем пленников Кремля. Парни рассказали в посланиях о своем состоянии и лечении.

Письмо Андрея Эйдера:

“Здравствуйте, приятно это слышать. Надеюсь, ответ будет без изменений. Спасибо за поддержку. Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания. Сейчас с другими ребятами связи не имею. О состоянии могу только догадываться. Тяжело в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит. В уставе сказано “стойко переносить все тяготы службы“. Пока устав выполняем и будем и в дальнейшем! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как НГ встретишь, так его и проведешь. А так только табака не хватает. С ним и стены не так давят. Песни с “Русского радио“ я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину. По поводу звонка – следователя до сих пор нет для того, чтобы спросить, и звонок совершить не могу, потому что нет средств на счету. Удачи. Слава Украине!“.

Эйдер Андрей 1999 года рождения скриншот

Письмо Андрея Артеменко:

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“Здравствуйте телеканал 1+1 и редакция ТСН. Спасибо, что помните о нас, не забываете. В связи с тем, что плохо владею русским языком, попросил сокамерника помочь мне в написании этого письма. Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Каково состояние дел у ребят, мне не известно, поскольку содержимся в разных камерах. Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны предпринимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут нашего скорейшего возвращения домой. Очень надеюсь, что в ближайшее время все решится и мы все окажемся дома со своими близкими. Еще раз всем спасибо за поддержку. До скорой встречи. Андрей.“

Артеменко Андрей 1994 года рождения скриншот

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.