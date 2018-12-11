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Получены письма от раненых моряков: Устали от "русского радио"

Комментариев: 8
Парни надеются вернутся домой до Нового года.
Украинские моряки, совершенно отрезаны от общения с внешним миром
Украинские моряки, совершенно отрезаны от общения с внешним миром
facebook.com/ Андрей Артеменко, Андрей Эйдер

Получившие ранение в Керченском проливе украинские военные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которых незаконно удерживают в российском плену, написали письма. Послания отправили с почты СИЗО-1 Матросская Тишина. 

Об этом сообщает ТСН.

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Украинские моряки пишут, что совершенно отрезаны от общения с внешним миром, а также не знают ничего о своих коллегах, которые находятся в застенках. Эйдер и Артеменко получили ранения во время нападения россиян на украинские суда в Керченском проливе. 

Обнародован полностью тексты писем пленников Кремля. Парни рассказали в посланиях о своем состоянии и лечении. 

Письмо Андрея Эйдера:

“Здравствуйте, приятно это слышать. Надеюсь, ответ будет без изменений. Спасибо за поддержку. Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро, чуть распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания. Сейчас с другими ребятами связи не имею. О состоянии могу только догадываться. Тяжело в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит. В уставе сказано “стойко переносить все тяготы службы“. Пока устав выполняем и будем и в дальнейшем! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как НГ встретишь, так его и проведешь. А так только табака не хватает. С ним и стены не так давят. Песни с “Русского радио“ я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину. По поводу звонка – следователя до сих пор нет для того, чтобы спросить, и звонок совершить не могу, потому что нет средств на счету. Удачи. Слава Украине!“.

Эйдер Андрей 1999 года рождения
Эйдер Андрей 1999 года рождения
скриншот

Письмо Андрея Артеменко:

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“Здравствуйте телеканал 1+1 и редакция ТСН. Спасибо, что помните о нас, не забываете. В связи с тем, что плохо владею русским языком, попросил сокамерника помочь мне в написании этого письма. Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Каково состояние дел у ребят, мне не известно, поскольку содержимся в разных камерах. Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны предпринимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут нашего скорейшего возвращения домой. Очень надеюсь, что в ближайшее время все решится и мы все окажемся дома со своими близкими. Еще раз всем спасибо за поддержку. До скорой встречи. Андрей.“

Артеменко Андрей 1994 года рождения
Артеменко Андрей 1994 года рождения
скриншот

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: плен, Россия, пираты, моряки
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Комментариев (8)
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atos    11.12.2018, 12:26
Оценка:  -2
atos
Тю, а мы в Киеве от русского радио не устали)))
WTF2wtf    11.12.2018, 12:36
Оценка:  +2
WTF2wtf
Россияне сильно истерили когда-то, когда "Русское радио Украина" собирало деньги на помощь украинской армии )
Коляка    11.12.2018, 11:57
Оценка:  -3
Коляка
почерк очень похож
Колишнiй-скідняк    11.12.2018, 12:07
Оценка:  -6
Колишнiй-скідняк
оба почерка женские, особенно второй, видимо сокамерники бабы у них. И еще там речь идет о том что нет денег на счету и не могут позвонить. А почему Украина не пополнит счет ребятам, что за жлобство?
Letohradek    11.12.2018, 12:18
Оценка:  +1
Letohradek
Мразота, под своим ником слабо писать? Вот таким же гнилым способом, твои деды переодевались в "бандеровцев" и сжигали украинские села ...
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не стан
Колишнiй-скідняк    11.12.2018, 12:27
Оценка:  -3
Колишнiй-скідняк
Да, Виолетта пишите под своим ником, сейчас начнется перезаход на 20 аккаунтов и раздача минусов)
Letohradek    11.12.2018, 12:32
Оценка:  0
Letohradek
Мразота,под своим ником слабо писать?Вот таким же гнилым способом,твои деды переодевались в "бандеровцев" и сжигали украинские села.
"Россияне - Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
WTF2wtf    11.12.2018, 12:35
Оценка:  0
WTF2wtf
Российский многостаночный бот трудится под ником, подобным реальному аккаунту?
Хотя чего нормального ждать от рашиков? Оккупанты и в реале, и грязь виртуальная ...
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