Россия сможет влиять на Совет Европы через выборы

Санкции против РФ немного смягчили, разрешив участвовать в выборах должностных лиц Совета Европы.

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ПАСЕ не будет ставить под сомнение право стран-членов Ассамблеи участвовать в выборах руководства Совета Европы. Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

Процедурный комитет уточнил, что Ассамблея не имеет права вмешиваться в применение Устава Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека. Таким образом, Россия, которую ПАСЕ ранее лишила права голоса, сможет участвовать в выборах должностных лиц Совета Европы.

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“Действительно, права на участие или представительство в деятельности Ассамблеи и ее органов, которые могут быть приостановлены, перечислены не в основных правилах, а утверждены процедурным Комитетом в 2014 году“, - отметили в ведомстве.

При этом комитет напомнил, что только члены Ассамблеи, принадлежащие к делегациям, полномочия которых были должным образом ратифицированы Ассамблеей, могут участвовать в выборах старших должностных лиц Совета Европы.

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Ранее Россия требовала полностью изменить регламент ПАСЕ. Однако ПАСЕ отказалась от всех предложений, кроме одного - разрешения РФ участвовать в выборах генсека.