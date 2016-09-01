Рабинович смог сделать "Оппозиционную платформу – За життя" силой №1 в стране, – эксперт

Недавно созданная "Оппозиционная платформа – За життя" благодаря усилиям ее лидера, народного депутата Вадима Рабиновича, становится политсилой №1 в Украине. Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал политический эксперт Владимир Макаровский.

"На прошлой неделе была опубликована интересная социология от западного исследовательского центра BURI-Украина. Она любопытна в первую очередь тем, что показывает стремительный рост недавно созданной "Оппозиционной платформы – За життя". Фактически она становится политсилой №1 на украинском партийном Олимпе", – отметил Макаровский.

По его мнению, так случилось, потому что два топ-политика – лидер "За життя" Вадим Рабинович и глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко – смогли отбросить разногласия и объединиться ради общих целей.

"Это действительно уникальное событие в нашем политикуме – посмотрите хотя бы на представителей либерально-демократического лагеря Гриценко, Садового и прочих, которые чем ближе выборы, тем больше грызутся друг с другом. Тут же можно вспомнить известный, уже исторический провал – "Каневскую четверку", – напомнил эксперт.

Он также отметил, что именно беспрецедентный шаг Рабиновича, сознательно отказавшегося от похода на президентские выборы, стал главной причиной успеха новой платформы.

"Я в принципе не представляю себе, чтобы кто-то еще среди наших претендентов на корону с такими приличными рейтингами, как у Рабиновича (в разных соцопросах он стабильно имел около 7% поддержки), смог сам, добровольно отказаться от амбиций. Но в итоге этот стратегически выверенный шаг еще сильнее укрепил позиции новой политсилы", – подчеркнул Макаровский.

Политолог уточнил, что в нынешней ситуации рейтинги основных оппонентов "Оппозиционной платформы – За життя" не имеют перспектив роста.

"Люди разочарованы во власти, и к выборам эти настроения лишь усилятся. Что касается других оппонентов, скажем, "Батькивщины", то они имеют свой стойкий электорат, однако также имеют и стойких антипатиков. А еще они не готовы ни с кем делиться, а значит – объединяться. Те 12-15%, что им дают социологи, – их максимум", – уверен эксперт.

При этом, по его словам, тенденция укрепления позиций платформы сохранится и в дальнейшем.

"Оппозиционная платформа – За життя" имеет большой задел на будущее. Они предлагают реальную экономическую программу, они демонстрируют настоящую готовность к компромиссу ради общего дела, они привлекают все новые политсилы. Так, ранее сообщалось, что к платформе присоединилась Партия развития Украины Юрия Мирошниченко. Недавно стало известно о вхождении в новый оппозиционный проект партии "Украина – вперед!" Натальи Королевской. Насколько мне известно, центростремительные процессы вокруг "ОП – За життя" продолжаются. А значит – она продолжит прирастать как количественно, так и качественно. Это позволяет с уверенностью предположить, что ближе к выборам платформа будет опережать конкурентов из всех лагерей со значительным