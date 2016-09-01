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Рабинович смог сделать "Оппозиционную платформу – За життя" силой №1 в стране, – эксперт

Комментариев: 11
Рабинович смог сделать "Оппозиционную платформу – За життя" силой №1 в стране, – эксперт

Недавно созданная "Оппозиционная платформа – За життя" благодаря усилиям ее лидера, народного депутата Вадима Рабиновича, становится политсилой №1 в Украине. Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал политический эксперт Владимир Макаровский.

"На прошлой неделе была опубликована интересная социология от западного исследовательского центра BURI-Украина. Она любопытна в первую очередь тем, что показывает стремительный рост недавно созданной "Оппозиционной платформы – За життя". Фактически она становится политсилой №1 на украинском партийном Олимпе", – отметил Макаровский.

По его мнению, так случилось, потому что два топ-политика – лидер "За життя" Вадим Рабинович и глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко – смогли отбросить разногласия и объединиться ради общих целей.

"Это действительно уникальное событие в нашем политикуме – посмотрите хотя бы на представителей либерально-демократического лагеря Гриценко, Садового и прочих, которые чем ближе выборы, тем больше грызутся друг с другом. Тут же можно вспомнить известный, уже исторический провал – "Каневскую четверку", – напомнил эксперт.

Он также отметил, что именно беспрецедентный шаг Рабиновича, сознательно отказавшегося от похода на президентские выборы, стал главной причиной успеха новой платформы.

"Я в принципе не представляю себе, чтобы кто-то еще среди наших претендентов на корону с такими приличными рейтингами, как у Рабиновича (в разных соцопросах он стабильно имел около 7% поддержки), смог сам, добровольно отказаться от амбиций. Но в итоге этот стратегически выверенный шаг еще сильнее укрепил позиции новой политсилы", – подчеркнул Макаровский.

Политолог уточнил, что в нынешней ситуации рейтинги основных оппонентов "Оппозиционной платформы – За життя" не имеют перспектив роста.

"Люди разочарованы во власти, и к выборам эти настроения лишь усилятся. Что касается других оппонентов, скажем, "Батькивщины", то они имеют свой стойкий электорат, однако также имеют и стойких антипатиков. А еще они не готовы ни с кем делиться, а значит – объединяться. Те 12-15%, что им дают социологи, – их максимум", – уверен эксперт.

При этом, по его словам, тенденция укрепления позиций платформы сохранится и в дальнейшем.

"Оппозиционная платформа – За життя" имеет большой задел на будущее. Они предлагают реальную экономическую программу, они демонстрируют настоящую готовность к компромиссу ради общего дела, они привлекают все новые политсилы. Так, ранее сообщалось, что к платформе присоединилась Партия развития Украины Юрия Мирошниченко. Недавно стало известно о вхождении в новый оппозиционный проект партии "Украина – вперед!" Натальи Королевской. Насколько мне известно, центростремительные процессы вокруг "ОП – За життя" продолжаются. А значит – она продолжит прирастать как количественно, так и качественно. Это позволяет с уверенностью предположить, что ближе к выборам платформа будет опережать конкурентов из всех лагерей со значительным 

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Комментариев (12)
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Ехидный    11.12.2018, 12:41
Оценка:  +4
Ехидный
Погуглил этого хера: вот его резюме СЕГДНЯШНИМ числом: Макаровский Владимир,
Политконсультант, руководитель штаба, главный редактор издания о политике
з 08.2017 по нині (1 рік 4 місяці)
Агентство "OnlineReputatiоn", Киев (Комплексное управление репутацией в сети Интернет)
Ехидный    11.12.2018, 12:41
Оценка:  +4
Ехидный
з 09.2016 по 07.2017 (10 місяців)
Общественно-социальное печатное издание "Наше Голосеево", Киев
Ехидный    11.12.2018, 12:42
Оценка:  +3
Ехидный
Короче, безработный мелкий журнашлюшка напрашивается в сосуны Рабиновичу
dron29    11.12.2018, 12:37
Оценка:  +3
dron29
Надоел ежу бигмир своей рекламой ЗажиОп
nibumbum    11.12.2018, 12:33
Оценка:  +3
nibumbum
эксперд, а ты не рабинович случайно?
Ехидный    11.12.2018, 12:36
Оценка:  +5
Ехидный
Если не он сам, то его реинкарнация
Coюзник    11.12.2018, 12:32
Оценка:  +6
Coюзник
Неужели россияне думают что Абрамович имеет хоть какой то вес в Украине???
Coюзник    11.12.2018, 12:34
Оценка:  +4
Coюзник
А эксперт скорее всего росиянин, который никогда не бывал в Украине ...
Woodbrother    11.12.2018, 12:31
Оценка:  +5
Woodbrother
Кто такой это макаровский ?
donizete    11.12.2018, 12:20
Оценка:  +5
donizete
Насмешили. Сегодня 11-ое декабря, а не 1-ое апреля. Какую чушь еще придется видеть-читать об этом украинофобе.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 12:13
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
О чем это вообще? В какой стране? Какие проблемы страны эта сила №1 решила?
Ехидный    11.12.2018, 12:35
Оценка:  +4
Ехидный
Если прорвутся к власти - свои проблемы 100% порешают
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