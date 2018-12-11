Под Херсоном сборщик металлолома подорвался на снаряде

Боеприпас был времен Второй мировой войны.

В пгт Новая Маячка Алешковского района Херсонской области в понедельник, 10 декабря, на территории одного из частных домовладений произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб 23-летний владелец домовладения.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции области.

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“Во время общения с родными погибшего полицейские установили, что несколько дней назад он приобрел металлоискатель и накануне на своем автомобиле ездил по местности, где во время Второй мировой войны велись бои. Там мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом. Во время этого процесса и произошел взрыв, в результате которого пострадавший получил смертельные ранения”, - сообщил начальник Олешковского отделения полиции Сергей Ященко.

После осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники выяснили, что произошел разрыв снаряда времен Второй мировой войны.

Никто из окружающих граждан не пострадал. Частично были повреждены крыша и окна дома и летней кухни, среди которых располагался сарай.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” и ч.1 ст.115 УК “Умышленное убийство” с пометкой “несчастный случай”.

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Также в ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в автомобиле и среди обломков подсобного помещения еще несколько снарядов со следами ржавчины. Решается вопрос об их безопасном обезвреживании

Как сообщалось, в июне в Житомирской области мужчина подорвался на мине, которую хранил в сарае.