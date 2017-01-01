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На Закарпатье произошла утечка нефти

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Из-за разгерметизации произошло загрязнение почвы площадью около 250 квадратных метров.
Угрозы загрязнения водоемов из-за разлива нефти нет
Угрозы загрязнения водоемов из-за разлива нефти нет
GLOBAL LOOK press/Xinhua
В Мукачевском районе Закарпатской области произошла утечка нефти из нефтепровода Дружба.
 
Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля во вторник, 11 декабря.

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“Во вторник, 11 декабря, под утро диспетчерские службы нефтепровода Дружба зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское Мукачевского района. Сейчас известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров“, - говорится в сообщении.

На место выехали аварийные бригады, для предотвращения распространения загрязнения они выкопали ямы-ловушки, с которых нефть откачивается в автоцистерны.

“Расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома – около километра, угрозы загрязнения водоемов нет“, – отметил Москаль.

Не исключено, что утечка нефти произошла в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.

Отметим, в сентябре утечка из нефтепровода Дружба произошла во Львовской области. 

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Теги: нефть, Закарпатье, авария, Закарпатська область, нефтепровод
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