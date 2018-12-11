Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель убедила Путина отправить Суркова на переговоры по Азову

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Встречу в "нормандском формате" инициировала канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель смогла организовать встречу политических советников в "нормандском формате"
Меркель смогла организовать встречу политических советников в "нормандском формате"
EPA/UPG

Читай также: Большая шахматная доска. Как реагирует мир на конфликт в Керченском проливе

Сегодня в Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников в связи агрессией РФ в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает Укринформ.

Украинскую сторону на встрече представляют замглавы Администрации президента Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Читай также: Нормандский формат и Турция. Как решить Керченский кризис

От РФ приедут помощник президента РФ Владислав Сурков, от Германии - советник канцлера ФРГ Ян Хекер.

Саму встречу сразу после захвата украинских кораблей и моряков в Азовском море инициировала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Читай также: Путин против встречи "нормандской четверки"

Накануне Меркель призвала президента РФ Владимира Путина освободить задержанных украинских моряков и корабли и перестать мешать проходу военных и торговых кораблей по Азовскому морю.

Поделись:
Теги: Меркель, Путин, Сурков, Азов, Зеркаль, нормандский формат, переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ScreamingMad    11.12.2018, 13:02
Оценка:  +5
ScreamingMad
Сурков - реальный директор оккупированного Россией Донбасса
WTF2wtf    11.12.2018, 13:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
Сурок как рабовладелец, как барин с миллионами бесправных крепостных, которыми сделали россияне местных на Донбассе.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 12:57
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Правильно. Пригласить его на переговоры и арестовать, якобы за незаконное пересечение границы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь