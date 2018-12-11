Меркель убедила Путина отправить Суркова на переговоры по Азову
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Сегодня в Берлине пройдет встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников в связи агрессией РФ в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает Укринформ.
Украинскую сторону на встрече представляют замглавы Администрации президента Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.
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От РФ приедут помощник президента РФ Владислав Сурков, от Германии - советник канцлера ФРГ Ян Хекер.
Саму встречу сразу после захвата украинских кораблей и моряков в Азовском море инициировала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Накануне Меркель призвала президента РФ Владимира Путина освободить задержанных украинских моряков и корабли и перестать мешать проходу военных и торговых кораблей по Азовскому морю.